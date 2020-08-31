بيترو وأوكي إكس تخططان لتقديم خيارات التمويل اللامركزي والتمويل المركزي

تام شمس - الاثنين 31 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - ستوفر بورصتان خيارات مالية لامركزية ومركزية. حيث أعلن كل من بيترو وأوكي إكس بشكل منفصل عن خطط لتقديم خدمات مختلطة تلبي احتياجات سوق التمويل اللامركزي ومنتجات التمويل المركزي الأكثر انتشارًا.

وقد غرد الرئيس التنفيذي لشركة أوكي إكس جاي هاو يوم ٣٠ أغسطس أن البورصة أطلقت مجمع الإقراض الهجين. حيث يدمج مجمع التمويل اللامركزي والتمويل المركزي كومباوند (COMP). قال هاو إن أوكي إكس "هنا لإعادة تعريف تجربة إقراض العملات المشفرة."

يجمع سوق الإقراض أوكي إكس التمويل اللامركزي منتجات إقراض التمويل اللامركزي الرئيسية ويسمح للمستخدمين بفحص ومقارنة جميع أسعار الإقراض التمويل اللامركزي والتمويل المركزي. ستقدم البورصة أيضًا متجر شامل للتمويل اللامركزي الذي يعد بتجربة التمويل اللامركزي الشاملة ويلغي الحاجة إلى تحويل الأموال بين المحافظ.

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من ناحية أخرى، تخطط بيترو لإطلاق خدمتها المختلطة في الربع الأول من عام ٢٠٢١، حسبما ذكرت البورصة في بيان. وسيتم دعم عرض التمويل اللامركزي بتوكن جديد يسمى بيترو فاينانس توكن أو BFT. قال بيترو إنه سيبدأ من خلال تمكين المقرضين من إضافة عملات إلى مجمع السيولة مع تلقي المقرضين للفائدة. سيتم إدراج BFT في منتصف سبتمبر.

"من خلال توفير كل من منتجات التمويل المركزي و التمويل اللامركزي في نفس الوقت، سنكون قادرين على تلبية احتياجات أنواع مختلفة من المستخدمين. وبغض النظر عن الأفق الزمني المفضل لديك، والعائد الذي تريد الحصول عليه، والمدة التي تكون على استعداد لقفل عملاتك طوالها، والمبلغ الذي تريد استثماره، ستكون هناك فرصة لك للاستثمار بالطريقة التي تكون أكثر راحة لك."

وأضاف بيترو أنه سيتم "تنفيذ ترقيات لخدمة القروض الحالية، بدءًا من خطوة لجعل المحافظ التي تحتوي على أموال مضمونة قابلة للعرض للجمهور".