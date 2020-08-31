لوب يحذر الناس من أخذ الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حرْفي

تام شمس - الاثنين 31 أغسطس 2020 12:53 صباحاً - يعتبر جيمسون لوب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في كازا، نفسه من أنصار بيتكوين النقديين ولديه فضول تجاه العملات الرقمية البديلة، لذلك في منشور بتاريخ ٣٠ أغسطس، حذر الجمهور من إجراء تعاملات عبر الإنترنت على العملات المشفرة بشكل حرْفي.

وعلى الرغم من أن لوب لا يرى أي خيارات أخرى في السوق يمكنها التنافس مع عرض الأموال الآمن لبيتكوين، إلا أنه يعتقد أيضًا أن العملات المشفرة الأخرى يمكن أن تجلب قيمًا لا تستطيع بيتكوين تحقيقها، مثل رقمنة الأصول والوظائف غير المالية.

وفي الواقع، كان لوب يقدم المشورة لمشروع بلوكتشين القائم على إيثريوم. وهو يرى إمكانات المشروع، حيث يوفر فرصًا للعملات المشفرة وتوكنات الأوراق المالية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ومع ذلك، يحذر أيضًا من عدم وجود ضمان في الشركة لتحقيق أرباح. وأكد أنه:

"بينما يضمن حاملو توكن INX الحصول على جزء من صافي التدفق النقدي الإيجابي التراكمي (المعروف أيضًا باسم "الربح")، لا يوجد بالطبع ضمان على أن INX Limited ستصبح مربحة. يميل الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إثارة الجدل من أجل كسب النفوذ. وينبغي على أي شخص يفكر في الاستثمار إجراء أبحاثه الخاصة!" Advertisements

الشيء نفسه ينطبق على تعليقات لوب الأخرى على مشاريع بلوكتشين الأخرى أو العملات المشفرة بخلاف بيتكوين. حيث ذكر أن كل ما يطرحه على وسائل التواصل الاجتماعي ليس لأي توصية استثمارية. تم اتهام لوب، ومناصرون آخرون لبيتكوين، بالترويج لتوكن INX. تم السماح لـ INX من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وأشار لوب إلى أنه يعتقد أن بيتكوين هي أفضل الأصول النقدية في العالم؛ ومع ذلك، لا يزال منفتحًا على استخدام منصات العملات المشفرة الأخرى عند الحاجة أو الرغبة. واقترح إعطاء "تسمية" جديدة للأشخاص الذين يؤمنون بمعتقدات مثل "عملة بيتكوين البراغماتية"، على أمل أن يكون هناك انتقادات أقل من الجمهور لأخذ ما يقوله بشكل حرفي للغاية.