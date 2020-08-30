كلاودفلير يتوقف عن العمل ويضرب عدة مواقع عملات مشفرة

تام شمس - الأحد 30 أغسطس 2020 11:54 مساءً - توقف كلاودفلير، وهو مزود خدمة إنترنت مسؤول عن وظائف مختلفة، صباح الأحد، وأزال العديد من مواقع الويب، بما في ذلك بعض مواقع العملات المشفرة.

أكدت الشركة في تغريدة أنها واجهت مشكلات في حوالي الساعة ٩:٢٤ صباحًا بالتوقيت الشرقي بسبب مزود مؤقت من طرف ثالث. وقد عاد استقرار الشبكة في حوالي الساعة ١١ صباحًا على الرغم من أن كلاودفلير قالت إنها لا تزال تراقب المشكلات المحتملة الأخرى. وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى كوينتيليغراف، قال جون غراهام كومينغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في كلاودفلير:

"لقد شهدنا اليوم انقطاعًا واسع النطاق للإنترنت عبر الإنترنت أثر على العديد من مقدمي الخدمة. ولم يكن هذا انقطاعًا خاصًا بكلاودفلير. كان المستوى ٣ / سنشري لينك مسؤولًا عن الانقطاع الذي أثر على العديد من خدمات الإنترنت، بما في ذلك كلاودفلير. وقد اكتشفت أنظمة كلاودفلير الآلية المشكلة وتم توجيهها للالتفاف حولها، ولكن مدى المشكلة تطلب التدخل اليدوي أيضًا".

الغالبية العظمى من شبكة الإنترنت تستخدم كلاودفلير. أشارت التقارير الإخبارية إلى أن العديد من مواقع الويب الشهيرة قد تعطلت بعد مشكلات شبكة كلاودفلير، بما في ذلك موقع البث هولو وخدمات الألعاب التعاونية بلاي ستيشن نتورك وإكس بوكس لايف.

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لم تكن مواقع العملات المشفرة محصنة. قام باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بيتفينكس، بالتغريد بأن انقطاع كلاودفلير تسبب في حدوث أي مشكلات في الاتصال ببيتفينكس صباح الأحد.

وقد جعل الانقطاع الأخير لشركة كلاودفلير الناس يتساءلون عما إذا كان مالكو العملات المشفرة لا مركزيون حقًا. وبحسب ما ورد أثر هذا الانقطاع على معاملات بيتكوين.