إيثريوم كلاسيك تتعرض لهجوم آخر بنسبة ٥١٪

تام شمس - الأحد 30 أغسطس 2020 09:54 مساءً - تعرضت شبكة إيثريوم كلاسيك (ETC) لهجوم آخر بنسبة ٥١٪ في ٢٩ أغسطس، مما تسبب في إعادة تنظيم أكثر من ٧٠٠٠ كتلة بعد أسابيع فقط من اقتراح ترقيات الأمان.

وفي تغريدة، أكدت إيثريوم كلاسيك الهجوم ووعدت بأنها تعمل على إيجاد حلول محتملة للمشكلة.

"بينما لا تزال إيثريوم كلاسيك تحرز تقدمًا في تقييم الحلول المقترحة، فإننا ندرك المخاطر الحالية على الشبكة عند مستويات معدل الهاش المنخفضة هذه. بالنسبة للقائمين بالتعدين والبورصات ومقدمي الخدمات الآخرين، نقترح الاحتفاظ بمستويات متطلبات التأكيد أعلى بكثير من ٧ آلاف في الوقت الحالي". Advertisements

يأتي الهجوم بعد أسابيع قليلة من اقتراح المطورين تغييرات على الشبكة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة على أمل درء المزيد من التوغلات. وتشمل الإجراءات الفورية التعاون التعديني الدفاعي مع مجمعات التعدين للحفاظ على معدلات هاش متسقة وحتى متزايدة، ومراقبة متقدمة للشبكة، ووضع عناوين في القائمة البيضاء ونظام ترجيح نهائي لمنع إعادة تنظيم السلسلة.

قالت شركة إيثريوم كلاسيك في تغريدة أخرى إنها تبلغ حاليًا "حوالي ٣٪ من إجمالي هاش الشبكة" وهي تدرك أن الهجمات المتكررة قد تحدث أثناء اختبار هذه التغييرات.

شهد هذا الشهر وحده تعرض إيثريوم كلاسيك لهجومين بنسبة ٥١٪ على الأقل قبل هذا الأخير. وقد حذرت بعض البورصات، مثل أوكي أوكس، حذرت من الهجمات المستمرة، حتى أنها حذرت إيثريوم كلاسيك من أنها ستحذفها إذا لم يتم تعزيز الأمن.