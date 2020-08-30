الارتفاع النيزكي للتمويل اللامركزي يستمر حيث بلغت القيمة الأساسية ٩ مليارات دولار

تام شمس - الأحد 30 أغسطس 2020 08:05 مساءً - حقق التمويل اللامركزي (DeFi) علامة فارقة أخرى حيث وصلت قيمته الأساسية إلى ٩,٠٢ مليارات دولار مع زيادة سرعة مشاريع التمويل اللامركزي في الأشهر القليلة الماضية.

لا يزال آيف هو أكبر مشروع للتمويل اللامركزي، مع قيمة مغلقة بلغت ١,٧١ مليار دولار، يليه ميكرداو بمبلغ ١,٤٣ مليار دولار وبالانسر بقيمة ١,٣٦ مليار دولار وكيرف فاينانس عند ١,٢٦ مليار دولار وييرن.فاينانس عند ٩٥٣,٦ مليون دولار وسينثيتيكس بمبلغ ٨٧١ مليون دولار. ارتفع توكن YFI لييرن بنسبة ٧٥٪ في اليوم الماضي، حيث وصل سعره إلى ٣٨٨٨٣ دولارًا على باينانس. وقد نقل السعر رسملة السوق إلى ١ مليار دولار.

لم يضعف الحماس للتمويل اللامركزي حتى مع انتشار مشاريع التمويل اللامركزي. حيث تفوقت توكنات التمويل اللامركزي على عملات بيتكوين هذا العام. كما ارتفعت أيضًا التوكنات المتعلقة بالبنية التحتية للتمويل اللامركزي، مثل لينك من تشين لينك. وأدرجت البورصات أيضًا العديد من توكنات التمويل اللامركزي الأكثر شيوعًا.

على الرغم من الارتفاع المستمر، إلا أن اللاعبين في الصناعة لا يزالون يرون بعض المشكلات التي يحتاج مجتمع التمويل اللامركزي لمعالجتها لتشجيع التبني السائد، مثل الأمان وسهولة الاستخدام.