رئيس موظفي ترامب السابق المؤيد لبيتكوين يدير الآن صندوق تحوط

تام شمس - الأحد 30 أغسطس 2020 06:05 مساءً - يدير رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميك مولفاني صندوق تحوط. منذ عام ٢٠١٤، اشتهر مولفاني بكونه مسؤولًا مؤيدًا لبيتكوين (BTC)، مما يشجع التنظيم العملي للعملات الرقمية.

تم الإعلان عن الصندوق الجديد المسمى إكسيغيس كابيتال خلال مدونة صوتية مع اس أند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس. وسيتعاون مولفاني مع أندرو ويسيل مدير محفظة ستيرلنغ كابيتال مانجمنت السابق.

هل يمكن أن يكون لموقف مولفاني المؤيد لبيتكوين أي تأثير؟

في مؤتمر "بيتكوين ديمو داي لعام ٢٠١٤"، قال مولفاني إنه يود أن يرى الحكومة تأخذ وقتها في تنظيم بيتكوين.

وقال إن أفضل عملة مشفرة لديها القدرة على أن تصبح وسيلة تداول ووسيلة للدفع. وقال مولفاني في ذلك الوقت:

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"إن اهتمامي بها هو مجرد محاولة مع التأكد من أن الحكومة لا تتصرف في وقت مبكر جدًا بهذه الطريقة التي تحد من إمكانات بيتكوين. لأنني أرى إمكانات بيتكوين كوسيلة للتداول وأداة للمعاملات، وأنا أكره أن أرى الحكومة تتخذ قرارات في وقت مبكر تؤخر من نموها نوعًا ما".

منذ ذلك الحين، شجع الحكومة باستمرار على تنظيم سوق العملات المشفرة بكفاءة. عندما تم تعيين مولفاني في البداية كرئيس لموظفي البيت الأبيض، كان الشعور العام بين المديرين التنفيذيين في صناعة العملات الرقمية إيجابيًا بشكل عام.

ويبقى أن نرى إذا ما كان موقف مولفاني المتحمس تجاه بيتكوين سيقود الصندوق للانخراط في سوق العملات المشفرة.

على المدى القريب، من غير المرجح أن يفكر مولفاني بنشاط في عملات بيتكوين والعملات المشفرة بسبب علاقاته بالإدارة. ففي حين أن مولفاني لم يعد رئيسًا لموظفي البيت الأبيض، إلا أنه لا يزال مبعوثًا خاصًا. وبالنظر إلى الموقف السلبي لإدارة ترامب تجاه بيتكوين، فإن احتمال أن يسعى إكسيغيس كابيتال إلى التعرض للعملات المشفرة لا يزال منخفضًا، على الأقل في المستقبل المنظور.