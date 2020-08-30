الوكالات الفيدرالية تتحول إلى بلوكتشين للاستفادة من فوائدها

تام شمس - الأحد 30 أغسطس 2020 03:52 صباحاً - تحولت الوكالات الفيدرالية إلى بلوكتشين لشفافيتها وكفاءتها وأمانها ومرونتها. فوفقًا لمجلة فيد تك، بدأت العديد من الوكالات الفيدرالية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووزارة الخزانة في استخدام بلوكتشين.

حيث احتاج المسؤولون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى طريقة فعالة لمساعدتهم على تتبع البيانات الخاصة بفيروس إنفلونزا الخنازير اتش ١ إن ١ الذي بدأ في الانتشار في السابق عام ٢٠١٧. بالطبع، لم يجد المسؤولون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طريقة أفضل من اعتماد تقنية بلوكتشين.

وقد نجح هنري فرانسيس، المدير المساعد لتعدين البيانات والتقييم والبحوث المعلوماتية في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء، في تطوير تطبيق قائم على بلوكتشين يمكّنهم تلقائيًا من الحصول على بيانات مشفرة في الوقت الفعلي من عدة مصادر.

حيث أوضح فرانسيس أن برنامج التطبيق في الوقت الفعلي للأجهزة التفاعلية المحمولة (RAPID) هو واحد من أولى التطبيقات الكاملة لتقنية بلوكتشين في الحكومة الفيدرالية، لكن الاهتمام بهذه التكنولوجيا يتزايد.

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بلوكتشين والإدارة

كذلك بدأ مكتب الابتكار والتحول المالي (FIT) التابع لوزارة الخزانة في اعتماد بلوكتشين. وكان أول تطبيق له هو تتبع الأجهزة المحمولة بينما كان تطبيقه الثاني لإدارة تراخيص البرمجيات. اختبر مكتب الابتكار والتحول المالي أيضًا إذا ما كان استخدام بلوكتشين يمكن أن يحسن عمليات دفع المنح بالتعاون مع مؤسسة العلوم الوطنية.

حيث قال كريغ فيشر، مدير مشروع مكتب الابتكار والتحول المالي، إن تجارب بلوكتشين المبكرة أظهرت واعدة ولكنه أشار إلى أن مكتب الابتكار والتحول المالي بحاجة إلى معرفة المزيد عن التكنولوجيا لإدارتها بشكل أكثر فعالية ومطابقتها مع حالات الاستخدام الأفضل.

تستخدم وزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) أيضًا تقنية السجلات الموزعة لزيادة قوتها الشرائية بالجملة، وتقليل عبء إعداد التقارير وخفض التكاليف لشركاء الصناعة وتحسين حفظ السجلات لمعاملات البائعين.

كما تدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا كيف يمكنها استخدام بلوكتشين لتتبع وإدارة التهديدات التي تتعرض لها سلامة الأغذية عبر النظام الغذائي الواسع واللامركزي في البلاد وزيادة الشفافية في سلسلة توريد الأدوية. وقد اعتمدت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بالفعل بيف تشين، وهي شركة بلوكتشين تتعقب سلسلة توريد لحوم البقر.