نزاروف من تشين لينك يرى طريقتين لتبني التمويل اللامركزي السائد

تام شمس - الأحد 30 أغسطس 2020 03:52 صباحاً - مع بدء اكتساب التمويل اللامركزي لبعض الزخم، يعتقد سيرجي نازاروف، المؤسس المشارك لتشين لينك، أن هناك طريقتان لمزيد من التبني السائد.

ففي حديثه في قمة العقود الذكية، قال نزاروف إنه يرى طريقتين للتمويل اللامركزي من أجل أن "يعبر الهوة" والمزيد من شركات ويب ٢.٠ لاعتماد هذه التقنيات.

"يحدث الانتقال في ديناميكيتين رئيسيتين مختلفتين. المسار الأبطأ هو في عائد الفائدة. فنحن حاليًا في بيئة منخفضة الاهتمام وستكون الرغبة في مكافحة العائد هائلة. المسار الثاني، والأسرع، هو من خلال مخاطر الطرف المقابل. وهذا هو حيث تتآكل الضمانات المستندة إلى العلامة التجارية وتأتي الضمانات التعاقدية القائمة على الرياضيات. الحالة البطيئة مقنعة، والمسار السريع مخيف، لكننا سنشهد كلا الأمرين". Advertisements

وأضاف أن أحد الاحتمالات المثيرة للتمويل اللامركزي هو عندما يبدأ الناس في التفكير في بلوكتشين للمنتجات المالية، والانتقال من فكرة أن بلوكتشين تدور حول التوكنات فقط. وقال إن الصناعة سترى في نهاية المطاف امتلاك المستثمرين لعملات رقمية لأنهم يعتقدون أن لها قيمة أعلى من المنتجات المالية الأخرى وعدم احتفاظهم ببالعملات المشفرة فقط كوسيلة للتنويع.

كما أشار نزاروف إلى أن البيانات، مثل بيانات السوق وكذلك الخصوصية، تكون ضرورية دائمًا. وأشار إلى أحدث عملية استحواذ لها، ديكو. يستخدم بروتوكول ديكو تشفيرًا متقدمًا وبراهين صفرية المعرفة لتوفير خصوصية محسنة للمستخدمين.

تعتبر تشين لينك لاعب كبير في مجال التمويل اللامركزي. وقد شهد توكن LINK الخاص بها ارتفاعًا نيزكيًا هذا العام حيث وصل الاهتمام به إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا.