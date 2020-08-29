في ذكرى مساهمات هال فيني في بلوكتشين وما بعدها

تام شمس - السبت 29 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - مرت ست سنوات منذ وفاة هال فيني من التصلب الجانبي الضموري أو ALS. ويُعرف فيني بأنه من أوائل الداعمين لعملة بيتكوين (BTC)، ومن أوائل الأشخاص الذين استجابوا لمنشور ساتوشي ناكاموتو الأولي على القائمة البريدية لطلب خبير التشفير. في الأيام الأولى لبيتكوين، كان هو الوحيد الذي يفهم تمامًا إمكانيات التكنولوجيا، دون أن يشكك صراحةً في آفاقها.

وكان فيني أحد أشهر خبراء التشفير في مجتمع التشفير حتى قبل مشاركته في بيتكوين. في بداية حياته المهنية، عمل في شركة بي جي بي كوربوريشن، التي تمتلك برنامج بريتي غود برايفسي سوفتوير أو PGP. وقد سمح البرنامج للمستخدمين بتشفير نصوصهم ورسائل بريدهم الإلكتروني وملفاتهم. في عام ٢٠٠٤، طور فيني برنامج إثبات عمل قابل لإعادة الاستخدام أو RPOW. وقد استند إلى مفهوم إثبات العمل الذي طوره آدم باك في هاش كاش من خلال إدخال قابلية إعادة الاستخدام، ومن هنا جاءت التسمية. كانت هذه واحدة من نقاط الانطلاق إلى بيتكوين؛ من المثير للاهتمام أن ساتوشي لم يستشهد بعمل فيني في تقرير الإصدار.

وقد قال خبير التشفير آدم باك لكوينتيليغراف إنه أجرى بعض المراسلات عبر البريد الإلكتروني مع فيني على مر السنين، بما في ذلك طلب باك للتعليق على نظام RPOW. وعلى الرغم من أنهم لم يلتقوا وجهًا لوجه، إلا أن باك يتذكر فيني باعتزاز:

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حسنًا، لم أقابله أبدًا شخصيًا، لكنني أعتبره شخصية بنّاءة أكثر اهتمامًا ببناء الأشياء من الجدل حول السياسة. فأثناء بناء الأشياء كخبير التشفير، كان يركز فقط على الجزء البناء من المحادثات. ولا أعتقد أنني رأيته يشارك في الحجج عبر الإنترنت في قائمة خبراء التشفير.

على ما يبدو، كان فيني أول شخص بعد ساتوشي يبدأ في تعدين بيتكوين، كما أنه كان متلقي المعاملة الأولى. في عام ٢٠٠٩، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري. وفي البداية، كان تطور المرض بطيئًا، لكن في الأشهر الأخيرة من حياته، كان فيني مشلولًا تمامًا. في وداعه على موقع بيتكوين توك.أورغ، قلل من أهمية مشاركته في بيتكوين. وبعد وفاته في عام ٢٠١٤، تم حفظ جثة فيني بالتبريد.

قبل وفاته، عمل فيني وزوجته فران على زيادة الوعي وجمع التبرعات لمرض التصلب الجانبي الضموري. ومنذ رحيله، واصلت فران فيني إرث زوجها.