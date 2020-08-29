المخاطر الجيوسياسية تسود مع ظهور لاعبين جدد في مجال تعدين العملات المشفرة

تام شمس - السبت 29 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - يقول تاراس كوليك، النائب الأول لرئيس تطوير أعمال بلوكتشين في شركة كور ساينتيفيك، إن الدول التي تتنافس لتصبح رائدة في مجال بلوكتشين تختلف اختلافًا كبيرًا فيما يمكن أن تقدمه للقائمين بتعدين العملات المشفرة.

خلال مقابلة مع كوينتيليغراف، صرح كوليك أن التنويع العالمي لمعدل الهاش آخذ في الازدياد حيث تتنافس البلدان في جميع أنحاء العالم للسيطرة على صناعة تعدين العملات الرقمية.

ويعتقد كوليك أن الصين كانت مركزًا مرغوبًا لتعدين العملات الرقمية بسبب عوامل محددة تتمتع بها، وتحديدًا التكلفة المنخفضة للعمالة والوصول إلى الوحدات وانخفاض تكلفة الطاقة خلال موسم الأمطار، لكنه أوضح أن:

"أحد الشواغل الاقتصادية الرئيسية التي أدت إلى حملات القمع الأخيرة من قبل السلطات هو سرقة الطاقة التي تعين على السياسيين المحليين بعد ذلك قمعها. كما أن هناك قلق اقتصادي رئيسي آخر يقود إلى عدم اليقين التنظيمي وهو قضايا مراقبة رأس المال. وكلاهما جعل البيئة التنظيمية الحالية في الصين غير مستقرة بالنسبة لشركات التعدين الرقمي".

يقول كوليك إن الاضطرابات على أعلى مستوى من السياسة في أي بلد أو ولاية قضائية ستؤدي على الأرجح إلى قيام المشغلين الحاليين بخفض النفقات الرأسمالية المخطط لها أو الأسوأ من ذلك، الإغلاق والانتقال.

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وأشار إلى أن تعدين العملات الرقمية "كثيف من حيث رأس المال للغاية، مما يعني أن المشغلين يحتاجون إلى الاستقرار على مدى فترات طويلة من الزمن لضمان استرداد رأس المال المدفوع وتحقيق عائد على الاستثمار". كما حذر من أن الاضطرابات السياسية "يمكن أن تعطل هذا الاستقرار الذي تمس الحاجة إليه".

أشار كوليك أيضًا إلى مدى تأثير اللوائح الجديدة على المنافسين في دول معينة مثل إيران وأوكرانيا وكندا وكازاخستان:

"بشكل عام، نشهد تخفيف العبء التنظيمي للتعدين الرقمي، حيث يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه وسيلة لتنشيط أصول الصناعة التي تعمل في وقت مبكر لتصبح مفيدة في اقتصاد التكنولوجيا ٢.٠. وتتجه الحكومات إلى سياستها التنظيمية، وخاصة جعل سياستها أكثر ملاءمة للتعدين، من أجل اكتساب مزايا تنافسية على اللاعبين الآخرين في صناعة التعدين".

ومع ظهور الوضوح التنظيمي حول تعدين العملات الرقمية، يعتقد كوليك أننا "سنستمر في رؤية المستثمرين المؤسسيين يخصصون مساحة بحافظات أعمالهم للقادة في المجال"، وخلص إلى أنه: