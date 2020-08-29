مشروع جديد قائم على كاردانو يتعامل مع قواعد أوراكل بشكل مختلف كثيرًا عن تشين لينك

تام شمس - السبت 29 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - تدخل كاردانو (ADA) في قواعد أوراكل للبيانات قبل عصر غوغوين الذي سيضيف وظائف العقود الذكية، مع اتباع نهج مختلف عن تشين لينك. ويتم بناء الأوراكل الأولى بالشراكة مع إيمورغو، وهي إحدى الشركات في نظام كاردانو البيئي، وشركة إيرغو (ERG). يتم نشر أول اثنين من قواعد أوراكل على إيرغو ويوفران موجز الأسعار لزوجي التداول: كاردانو مقابل الدولار وإيرغو مقابل الدولار.

يقدم النموذج الجديد مجمعات أوراكل، والتي تكون القادرة على تحفيز السلوك الجيد وتثبيط السلوك السيئ. وقد أخبر ألكسندر تشيبورنوي، المطور الأساسي لإيرغو، كوينتيليغراف أن الفكرة تتضمن لاعبين رئيسيين في النظام البيئي للتمويل اللامركزي والذين يتبرعون بالأموال لمجمعات أوراكل التي يجدونها مفيدة. بعد ذلك، يتم تعويض مقدمي البيانات بالأموال من المجمع.

يتصور النموذج أيضًا قيام مقدمي البيانات بتكديس الأموال كضمان. فإذا قام مزود البيانات بتغذية بيانات منخفضة الجودة، يمكن "خفض حصته". وعلى عكس تشين لينك، التي قدمت توكن LINK كآلية دفع شبيهة بالغاز، فإن النموذج الجديد غير محدد بعملة مشفرة.

بدأت الشائعات تنتشر عندما نشر مؤسس كاردانو "تشارلز هوسكينسون" تغريدة حول التحدث إلى المؤسس المشارك لتشين لينك "سيرجي نازاروف". كان البعض يتوقع إعلانًا سيتم الإعلان عنه قريبًا حول قيام كاردانو بدمج أوراكل تشين لينك. ومع ذلك، حتى الآن، لم تتحقق هذه الشائعات. ومن المحتمل أن كاردانو ليست في عجلة من أمرها حيث لا يوجد فائدة تذكر في قواعد أوراكل قبل عصر غوغوين. وفي الوقت نفسه، فإن ذلك يتيح لها الوقت لاختبار البنية التحتية لقواعد أوراكل المطورة داخليًا.