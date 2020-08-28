يقول المتداولون إن بيتكوين تواجه الآن سيناريوهين رئيسيين: ١٦ ألف دولار أو ٩,٦ آلاف دولار - وإليكم السبب

تام شمس - الجمعة 28 أغسطس 2020 09:48 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين بأكثر من ٦٪ في الأيام الثلاثة الماضية ومع اقتراب انتهاء صلاحية عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية البالغة ٢٧٦ مليون دولار يوم ٢٨ أغسطس، يشعر المتداولون بالقلق من احتمال وجود جانب سلبي إضافي قادم.

بعد تراجع بيتكوين من مستوى ١٢٥٠٠ دولار، يتوقع المتداولون سيناريوهين رئيسيين يتم تنفيذهما على المدى القصير.

حيث يعتقد بعض المحللين الفنيين أن بيتكوين تتجه إلى ١٦٠٠٠ دولار أو ٩٦٠٠ دولار أولًا، لكن النتيجة على المدى القريب لا تزال غير مؤكدة لأنها تعتمد على الوصول إلى مستويات معينة من المقاومة والدعم.

المتداولون يتوقعون إما ١٦ ألف دولار أو ٩,٦ آلاف دولار لبيتكوين

وفقًا للمتداول الذي يحمل الاسم المستعار بيزانتين جنرال، يمكن أن يرتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ١٦٠٠٠ دولار أو ينخفض ​​إلى ٩٦٠٠ دولار.

وإذا أغلق المخطط الأسبوعي لبيتكوين فوق ١١٥٠٠ دولار، قال المتداول إن فرص ارتفاع بيتكوين إلى ١٦٠٠٠ دولار تزداد. وإذا ظل السعر أقل من ١٠٥٠٠ دولار، قال المتداول إن مبلغ ٩٦٠٠ دولار سيكون هو الدعم المنطقي. حيث كتب قائلًا:

"دعونا نبسط الأمر. ١١٥٠٠ مستوى رئيسي. فإذا كان الإغلاق الأسبوعي أعلى --> ١٦ ألف. إذا تم الإغلاق أدناه --> ١٠,٥ سيكون مستوى "دعم واضح". لأن ١٠,٥ قد لا يفعل شيئًا مثل ٦ آلاف في ٢٠١٩. وسيكون ٩٦٠٠ هو الدعم القوي التالي (بورصة شيكاغو التجارية)".

مخطط XBT مقابل الدولار على مدى أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

سبب آخر مقنع وراء توقع المتداولين لتراجع قصير إلى منطقة ٩٦٠٠ دولار و٩٧٠٠ دولار أمريكي هو فجوة بورصة شيكاغو التجارية. تتشكل هذه الفجوات على مخطط سوق العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية بيتكوين لأن السوق المنظم يغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Advertisements

عادة ما يتم إغلاق فجوة بورصة شيكاغو التجارية في غضون فترة زمنية قصيرة، وهذا يزيد من فرص التراجع. وهناك أيضًا فجوة صغيرة في بورصة شيكاغو التجارية عند ١٦٠٠٠ دولار، ولكن فقط على مخطط إطار زمني أقل حيث وُجدت الفجوة لسنوات.

وعلى المدى القصير، قال محلل آخر للعملات المشفرة يدعى "ماين" إن المضاربين على عملات بيتكوين سيحتاجون إلى استرداد مستوى ١١٧٠٠ دولار. وقد يؤدي الفشل في استعادة مستوى المقاومة الأعلى هذا إلى مرحلة توطيد ممتدة. حيث أشار المحلل قائلًا:

"هذا ما لا تريدون أن ترونه على أنه موجة ارتفع، السعر مع اختراق مرتفع كاذب والآن يتراجع. وتبدو الحركتان الأخيرتان لأعلى وكأنهما اختبارات هبوطية واضحة. إذا كان هذا هو التوزيع، فتوقعوا زيادة سرعة البيع قريبًا. يحتاج المضاربون على الصعود إلى الدخول واستعادة ١١,٧ ألف دولار."

البيع بعد الأخبار يؤدي إلى تضخيم الانخفاض

في وقتٍ سابق اليوم، ارتفع سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى ١١٦٠٠ دولار بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول التضخم. وخلال الفترة التي سبقت الخطاب، توقع العديد من المستثمرين أن يستفيد الذهب وبيتكوين من خطاب باول حول التحكم في معدل التضخم.

ولكن بعد وقت قصير من انتهاء الخطاب، انخفض سعر بيتكوين على الفور من ١١٦٠٠ دولار إلى ١١١٢٥ دولارًا على كوين بيز. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، كان من الممكن أن يكون السبب هو التقاء أسعار السوق في ندوة جاكسون هول ومعدل التضخم الأقل من المتوقع.

أدى انخفاض البيع بعد الأخبار في أسواق بيتكوين والذهب إلى زيادة تكثيف الاتجاه الهبوطي، مما تسبب في ارتداد بيتكوين إلى مستويات أوائل أغسطس.

كما أدى الانخفاض الحاد في سعر بيتكوين خلال الأيام الثلاثة الماضية أيضًا إلى كسر هيكل السوق الصاعد قصير الأجل، مما أدى إلى إلغاء الأنماط المرتفعة المنخفضة المرتفعة جدًا.

ويبقى أن نرى إذا ما كان تغيير هذا الاتجاه سيؤثر على بيتكوين في السيناريو الهبوطي للعودة إلى النطاق السعري ٩٦٠٠ ثم إلى ١٠٥٠٠ دولار.