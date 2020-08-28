السلطات الأمريكية تلاحق ٢٨٠ حساب عملات مشفرة يُزعم أنها مرتبطة بكوريا الشمالية

تام شمس - الجمعة 28 أغسطس 2020 02:52 صباحاً - قال بيان صادر يوم ٢٧ أغسطس عن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) إن "وزارة العدل قدمت اليوم شكوى مصادرة مدنية توضح بالتفصيل اختراقين لبورصتي عملات افتراضية من قبل ممثلين كوريين شماليين". "سرق هؤلاء المخترقون ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة وغسلوا الأموال في نهاية المطاف من خلال متداولو العملات المشفرة الصينيين خارج البورصة (OTC)." ويُزعم أن المتسللين استخدموا ٢٨٠ حسابًا مختلفًا للأصول الرقمية.

شهد مارس ٢٠٢٠ تفاصيل عن قضية قانونية تعود لعام ٢٠١٩، حيث يُزعم أن اثنين من المواطنين الصينيين اخترقوا وسورقوا أصول عملات مشفرة يبلغ مجموعها ٢٥٠ مليون دولار. وقال بيان وزارة العدل إنه يبدو أن هذه المحنة مرتبطة بأخبار اليوم، مشيرًا إلى أن الأطراف الكورية الشمالية هي المُلامة فيما يتعلق بقضية ٢٠١٩.

أوضح برايان رابيت، أحد ضباط وزارة العدل الأمريكية، أن مخطط اختراق من كوريا الشمالية، يتطابق مع حلقة غسيل أموال قائمة على العملات المشفرة في الصين، لتشكل شبكة طويلة من الأنشطة المتصلة.

وأوضح دون فورت، رئيس فرع التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، أنه "على الرغم من تقنيات الغسيل المعقدة للغاية المستخدمة، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة من تتبع الأموال المسروقة بنجاح مباشرةً إلى الجهات الفاعلة الكورية الشمالية". وتضمن البيان عدة اقتباسات أخرى من مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقضية.

اخترق أحد المتسللين المزعومين المنتمين إلى كوريا الشمالية بورصة للعملات المشفرة وسرق ٢٧٠ ألف دولار من العملات الرقمية البديلة، ومرّر الأصول من خلال عدد كبير من المحافظ، وغالبًا ما استبدلها بعملات وتوكنات أخرى، بما في ذلك بيتكوين وتيثر، بناءً على شكوى يوليو ٢٠١٩ المذكورة في بيان ٢٧ أغسطس لوزارة العدل.