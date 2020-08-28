نادٍ تركي آخر لكرة القدم يستفيد من ضجة بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 28 أغسطس 2020 12:53 صباحاً - يعد نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم أحدث فريق يصدر رموزًا خاصة به للمشجعين باستخدام تطبيق بلوكتشين للتصويت والمكافآت، سوسيوس.كوم، والذي سيكون متاحًا عبر بورصة تشيليز.
ووفقًا للإعلان، سيتمكن حاملو توكن TRA من التصويت في استطلاعات الرأي المختلفة وكسب مكافآت لمشاركتهم مع نادي كرة القدم. ويمكن أن تشمل المكافآت الحضور في الاستاد كأحد كبار الشخصيات، وحتى القدرة على مقابلة اللاعبين بمجرد انتهاء جائحة كوفيد-١٩.
سيمكن تطبيق سوسيوس المستخدمين أيضًا من التنافس ليصبحوا المعجب رقم ١ في منطقتهم أو بلدهم.
وعلق سنان زنغين، المدير العام لنادي طرابزون سبور:
"هذا الوضع مثير حقًا. حيث سيسمح لنا هذا التعاون بتنفيذ التطورات وفرص التسويق والابتكارات الأخرى في العالم الرقمي. وأنا متأكد من أن معجبينا سيجعلون شعار "كل مكان هو طرابزون بالنسبة لنا" أكثر جدوى من خلال اهتمامهم بعرض توكن المشجعين TRA، والذي سنبدأه الشهر المقبل."
في يوليو الماضي، حصل موقع سوسيوس.كوم على ترخيص تنظيمي رئيسي يسمح له بإصدار مدفوعاته وبطاقة ولائه.
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