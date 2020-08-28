ناقد بيتكوين الثري بيتر شيف يطلب هدايا عيد ميلاد في بيتكوين لابنه

تام شمس - الجمعة 28 أغسطس 2020 12:53 صباحاً - أخبر بيتر شيف، المعلق المالي السائد والمدافع عن الذهب، الأشخاص مؤخرًا بإرسال بيتكوين (BTC) إلى ابنه البالغ من العمر ١٨ عامًا.

حيث قال شيف في تغريدة بتاريخ ٢٧ أغسطس: "نظرًا لأن العديد منكم من رجال بيتكوين يضايقونني لأن ابني [سبنسر شيف] اشترى بيتكوين، فلماذا لا تستمروا ف إغاظتي حقًا وتمنحونه بعض العملات كهدية عيد ميلاد متأخرة". حيث أشار شيف إلى أن ابنه قد "بلغ الثامنة عشرة أمس". وقد نشر عنوان محفظة ابنه قائلًا إنه "لن يفقدها".

تشير تغريدة شيف إلى حدث وقع في وقت سابق من عام ٢٠٢٠، عندما فقد مناصر الذهب حق الوصول إلى تخزين بيتكوين الخاص به. حيث قال في تغريدة في يناير ٢٠٢٠: "كنت أعلم أن امتلاك بيتكوين كان فكرة سيئة، ولم أدرك مطلقًا أنها كانت بهذا السوء".

اعتبارًا من وقت كتابة هذا الخبر، فإن عنوان بيتكوين الذي أشار إليه شيف على أنه عنوان ابنه، يمتلك ٠,٠٦٢٧ بيتكوين.

قدم شيف تعليقات سلبية ضد بيتكوين في العديد من المناسبات، وغالبًا ما افترض أن الذهب هو البديل الأفضل. وخلال مقابلة بودكاست في يوليو، قال شيف إن مناصري بيتكوين لا يسعون إلى خيار تخزين الثروة، بل وسيلة للثروات السريعة. على الجانب الآخر من الجدول، ينظر العديد من مؤيدي بيتكوين، مثل المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال أنتوني بومبليانو، إلى الأصل على أنه تحوط ومخزن للقيمة.