رشوة بقيمة مليون دولار بعملة بيتكوين تؤدي إلى اتهامات بالتآمر لرجل روسي

تام شمس - الخميس 27 أغسطس 2020 09:54 مساءً - اتهمت وزارة العدل المواطن الروسي إيغور إيغورفيتش كريوتشكوف بالتآمر لإلحاق الضرر بنظام كمبيوتر محمي بعد أن زُعم أنه قدم رشوة لموظف في إحدى شركات نيفادا بمبلغ مليون دولار في بيتكوين لتثبيت برامج ضارة في نظام الكمبيوتر الخاص بتلك الشركة.

ووفقًا لوثائق محكمة نيفادا الجزئية الأمريكية، أراد كريوتشكوف سرقة البيانات من شبكة الشركة، ثم هدد بنشر هذه البيانات ما لم تدفع الشركة فدية. وقد قام أولًا بترتيب الاتصال مع الموظف عبر واتساب، ثم دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية لمقابلته شخصيًا. وتشير محكمة مقاطعة نيفادا إلى أن لدى كريوتشكوف "شركاء"، لكن لم يتم التعرف عليهم حتى وقت كتابة هذا الخبر.

علم المحققون أن كريوتشكوف أخبر مُثبِّت البرامج الضارة أنه كان جزءًا من مؤسسة كبيرة، لكنه لم يحدد أي شيء عن تلك المنظمة على وجه الخصوص. وقد عرض على الموظف ١ بيتكوين كدفعة مقدمة، بالإضافة إلى مساعدته في إنشاء محفظة بيتكوين على شبكة تور. لكن مكتب التحقيقات الفدرالي تمكن من اعتقال كرويتشكوف قبل مغادرته الولايات المتحدة. وسيقضي ما يصل إلى خمس سنوات في السجن مع دفع غرامة قدرها ٢٥٠ ألف دولار إذا ثبتت إدانته.

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنًا روسيًا مختلفًا في مارس بتهمة غسل الأموال. وقد استخدموا ملفه الشخصي على إنستغرام، الذي روج عبره لمهنته في الراب، كدليل ضده.