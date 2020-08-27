ما هو التداول بالهامش في العملات المشفرة Margin Trading ؟ قبل ان نجيب على السؤال لنغص في فهم تداول الهامش Margin Trading ، و الذي هو طريقة لتداول الأصول باستخدام الأموال المقدمة او المقترضة من طرف ثالث من اجل التداول. عند مقارنتها بحسابات التداول العادية ، تتيح حسابات الهامش للمتداولين الوصول إلى مبالغ أكبر من رأس المال. بشكل أساسي ، يعمل التداول بالهامش على تضخيم نتائج التداول حتى يتمكن المتداولون من تحقيق أرباح أكبر في التداولات الناجحة. هذه القدرة على توسيع نتائج التداول تجعل تداول الهامش شائعًا بشكل خاص في الأسواق منخفضة التقلبات ، وخاصة سوق الفوركس الدولي. ومع ذلك ، يتم استخدام التداول بالهامش أيضًا في أسواق الأسهم والسلع والعملات المشفرة.

في الأسواق التقليدية ، عادة ما يتم توفير الأموال المقترضة من قبل وسيط استثماري. في تداول العملات المشفرة ، غالبًا ما يتم توفير الأموال بواسطة متداولين آخرين ، والذين يحصلون على فوائد بناءً على طلب السوق لصناديق الهامش. على الرغم من كونها أقل شيوعًا ، فإن بعض عمليات تبادل العملة المشفرة توفر أيضًا أموال الهامش لمستخدميها.

ما هو التداول بالهامش و كيف يعمل التداول بالهامش Margin Trading ؟

عند بدء تداول الهامش ، سيُطلب من المتداول الالتزام بنسبة مئوية من إجمالي قيمة الطلب. يُعرف هذا الاستثمار الأولي باسم الهامش ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الرافعة المالية. بمعنى آخر ، يتم استخدام حسابات تداول الهامش لإنشاء تداول بالرافعة المالية ، وتصف الرافعة المالية نسبة الأموال المقترضة إلى الهامش. على سبيل المثال ، لفتح صفقة بقيمة 100000 دولار برافعة مالية تبلغ 10: 1 ، سيحتاج المتداول إلى الالتزام بمبلغ 10،000 دولار من رأس ماله.

بطبيعة الحال ، توفر منصات التداول والأسواق المختلفة مجموعة متميزة من القواعد ومعدلات الرفع المالي. في سوق الأوراق المالية ، على سبيل المثال ، تمثل نسبة 2: 1 نسبة نموذجية ، بينما يتم تداول العقود الآجلة غالبًا برافعة مالية 15: 1. بالنسبة إلى شركات السمسرة في فوركس ، غالبًا ما يتم الاستفادة من تداولات الهامش بنسبة 50: 1 ، ولكن يتم استخدام 100: 1 و 200: 1 أيضًا في بعض الحالات. عندما يتعلق الأمر بأسواق العملة المشفرة ، عادة ما تتراوح النسب من 2: 1 إلى 100: 1 ، وغالبًا ما يستخدم مجتمع التداول مصطلحات (2x ، 5x ، 10x ، 50x ، وما إلى ذلك).

يمكن استخدام التداول بالهامش لفتح صفقات طويلة وقصيرة. يعكس المركز الطويل الافتراض بأن سعر الأصل سيرتفع ، بينما يعكس المركز القصير عكس ذلك. بينما يكون موضع الهامش مفتوحًا ، فإن أصول المتداول تعمل كضمان للأموال المقترضة. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتجار لفهمه ، حيث أن معظم شركات السمسرة تحتفظ بالحق في فرض بيع هذه الأصول في حالة تحرك السوق ضد مركزهم (أعلى أو أقل من حد معين).

على سبيل المثال ، إذا فتح المتداول مركزًا ذا رافعة مالية طويلة ، فقد يتم استدعاء الهامش عند انخفاض السعر بشكل كبير. تحدث دعوة الهامش عندما يُطلب من المتداول إيداع المزيد من الأموال في حساب الهامش الخاص به للوصول إلى الحد الأدنى لمتطلبات التداول بالهامش. إذا فشل المتداول في القيام بذلك ، فسيتم تصفية ممتلكاته تلقائيًا لتغطية خسائره. عادةً ما يحدث هذا عندما تنخفض القيمة الإجمالية لجميع الأسهم في حساب الهامش ، والمعروفة أيضًا باسم هامش التصفية ، إلى أقل من إجمالي متطلبات الهامش في البورصة أو الوسيط المعين.

مميزات وعيوب التداول بالهامش

الميزة الأكثر وضوحا للتداول بالهامش هي حقيقة أنه يمكن أن يؤدي إلى أرباح أكبر بسبب زيادة القيمة النسبية لمراكز التداول. بخلاف ذلك ، يمكن أن يكون التداول بالهامش مفيدًا للتنويع ، حيث يمكن للمتداولين فتح صفقات متعددة بكميات صغيرة نسبيًا من رأس المال الاستثماري. قد يسهل امتلاك حساب الهامش للمتداولين، فتح صفقات بسرعة دون الحاجة إلى تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حساباتهم.

على الرغم من جميع التقلبات ، فإن التداول بالهامش له عيب واضح في زيادة الخسائر بنفس الطريقة التي يمكنه بها زيادة الأرباح. بخلاف التداول الفوري المعتاد ، يقدم التداول بالهامش إمكانية حدوث خسائر تتجاوز الاستثمار الأولي للمتداول ، وعلى هذا النحو ، تعتبر طريقة تداول عالية المخاطر. اعتمادًا على مقدار الرافعة المالية التي ينطوي عليها التداول ، قد يؤدي حتى انخفاض بسيط في سعر السوق إلى خسائر كبيرة للمتداولين. لهذا السبب ، من المهم أن يوظف المستثمرون الذين يقررون استخدام التداول بالهامش استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر والاستفادة من أدوات التخفيف من المخاطر ، مثل أوامر الإيقاف التداول.

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التداول بالهامش في العملات المشفرة

تداول الهامش هو بطبيعته أكثر خطورة من التداول العادي ، ولكن عندما يتعلق الأمر ب التداول بالهامش في العملات المشفرة ، فإن المخاطر أعلى. نظرًا للمستويات العالية من التقلب ، كما هو معتاد في هذه الأسواق ، يجب أن يكون المتداولون بالهامش في اسواق العملات المشفرة حذرين للغاية. على الرغم من أن استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر قد تكون في متناول اليد ، إلا أن التداول بالهامش ليس مناسبًا للمبتدئين.

إن القدرة على تحليل الرسوم البيانية وتحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج لن تقضي على المخاطر التي تنطوي عليها التداول بالهامش في العملات المشفرة ، ولكنها قد تساعد في توقع المخاطر والتداول بشكل أكثر فعالية. لذلك ، قبل الاستفادة من تداولات العملة المشفرة ، يوصى المستخدمين أولاً بتطوير فهم عميق للتحليل الفني واكتساب خبرة واسعة في التداول الفوري.

تمويل الهامش

بالنسبة للمستثمرين الذين ليس لديهم القدرة على تحمل المخاطر للانخراط في التداول بالهامش بأنفسهم ، هناك طريقة أخرى للاستفادة من أساليب التداول بالرافعة المالية. تقدم بعض منصات التداول و منصات تبادل العملات المشفرة، ميزة تعرف باسم تمويل الهامش ، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص أموالهم لتمويل عمليات التداول بالهامش للمستخدمين الآخرين.

عادة ، تتبع العملية شروطًا محددة وتنتج معدلات فائدة ديناميكية. إذا قبل المتداول الشروط واتخذ العرض ، يحق لمزود الأموال سداد القرض مع الفائدة المتفق عليها. على الرغم من أن الآليات قد تختلف من بورصة إلى أخرى ، إلا أن مخاطر توفير أموال الهامش منخفضة نسبيًا ، نظرًا لحقيقة أنه يمكن تصفية المراكز ذات الرفع المالي بالقوة لمنع الخسائر المفرطة. ومع ذلك ، فإن تمويل الهامش يتطلب من المستخدمين الاحتفاظ بأموالهم في محفظة منصات التداول. لذلك ، من المهم مراعاة المخاطر التي تنطوي عليها وفهم كيفية عمل الميزة على تبادل الخيارات الخاصة بهم.

بالتأكيد ، يعتبر التداول بالهامش أداة مفيدة للباحثين عن تضخيم أرباح تداولاتهم الناجحة. إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، فإن التداول بالرافعة المالية التي توفرها حسابات الهامش يمكن أن يساعد في تضخيم الارباح وتنويع المحافظ.

كما ذكرنا ، فإن طريقة التداول هذه يمكن أن تزيد من الخسائر وتنطوي على مخاطر أعلى بكثير. لذلك ، يجب استخدامه فقط من قبل المتداولون ذوي المهارات ر الخبرات العالية في السوق. نظرًا لارتباطها بالعملات المشفرة ، يجب التعامل مع التداول بالهامش بعناية أكبر بسبب المستويات العالية لتقلبات السوق.