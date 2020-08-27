تطبيق Crypto Pro سيساعدك في التحكم الكامل في عملاتك المشفرة

تداول العملات المشفرة، تعد تجارة صاعدة بقوة كما بدأ مع تداول الأسهم، غير أن سوق العملات المشفرة متاح لأي شخص و لأي فئة من الناس، لا قيود ولا حواجز تمنعك من دخول سوق العملات المشفرة و بدأ التداول، ناهيك عن العدد الهائل من منصات التداول التي يمكنك بدء تداول العملات المشفرة من خلالها، غير أن الكثرة تخلق الارتباك، لهذا يجب النظر في ما يساعدك على تداول و مراقبة عملاتك المشفرة عن كثب، توجد العديد من المحافظ و التطبيقات المهيئة لذلك و Crypto Pro – portfolio tracker واحدة منهم و تعد الأفضل في مساعدتك على مراقبة و التحكم في محفظتك الاستثمارية .

تطبيق منصة Crypto Pro و التي تعد الكل في واحد، حيث توفر محفظة للعملات المشفرة التي يمكن دمجها مع منصات تداول العملات المشفرة لتساعدك في التحكم في قيمة ما تملكه من أصول رقمية، دون التدخل في بياناتك الشخصية او طلبها، أيضا Crypto Pro تعد المساعد الذكي في تتبع أخبار محفظتك الاستثمارية من أجل أن تكون على علم بكل شيئ يدور حول ما تهتم به لتكون لك الرؤية الكاملة لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

تطبيق منصة Crypto Pro يوفر لمتداولي العملات المشفرة مجموعة من الميزات المثيرة ، مثل القدرة على تتبع جميع العملات المشفرة على المنصات الشائعة، و توفر لك برمجيات من أجل دمج تداولاتك عبر منصات أخرى ب Crypto Pro لمعرفة كل التفاصيل عبر واجهة واحدة مع خصوصية كاملة ، والإشعارات الفورية التي تحدثك بكل شيء عن تداولاتك و استثماراتك ، و هي متوافقة مع Apple Watch، و كل الأنظمة.

في الأسطر القادمة ستجد كل المعلومات عن تطبيق Crypto Pro ، فتأكد من معرفة كل المعلومات عنه ليساعدك في إنجاح تجربتك الإستثمارية.

تطبيق منصة Crypto Pro يساعدك في تتبع أحدث الأصول الرقمية المشفرة

نظرًا لأن صناعة البلوكشين و التمويل المركزي DeFi أصبحا لهما شعبية كبيرة بين الملايين من الناس، و مع تزايد العملات المشفرة و الرموز المميزة بهدف الطلب و تغطية العرض، فقد يكون من الصعب إلى حد ما تتبع محفظتك الرقمية خصوصا إن كنت تحتفظ بالعملات المشفرة التي تعد قيمتها في اول الطريق. المشكلة الرئيسية لأولئك الذين يحملون الرموز الصغيرة هي أن الكثير من متتبعات الأسعار السائدة تفشل في تغطيتها.

هذا يعني أن المستخدمين مطالبون باستخدام العديد من المنصات التابعة لجهات خارجية ، بهدف التحقق من الأسعار في الوقت الفعلي على أساس يدوي. على العكس من ذلك ، يزعم فريق Crypto Pro أنه أي عملة مشفرة و أي رمز مميز يتم تتبعه مهما كانت قيمته. في المجموع ، يتتبع Crypto Pro جميع العملات المشفرة على المنصات الشائعة ، مع إضافة أصول جديدة بمجرد بدء التداول في البورصات.

إشعارات وتحديثات فورية عن محفظتك

تخيل أن يفوتك خبر أن هيئة البرصات والأوراق المالية قد أعلنت ووافقت عن إنشاء صندوق البيتكوين المتداول؟ أو ربما فاتتك بعض الأخبار المهمة جدًا المحيطة بشراكة جديدة بشأن استثمارك في رمز رأس المال الصغير؟ في كلتا الحالتين ، يعد الوصول إلى تحديثات الأخبار في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية في صناعة سريعة التغير مثل صناعة العملات المشفرة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يتيح لك تطبيق Crypto Pro تلقي كل الإخبار المهمة المتعلقة بالعملات المشفرة مباشرة على هاتفك. الأهم من ذلك ، يمكنك تخصيص تركيزك على أخبارية محيطة بالعملات المشفرة الموجودة في محفظتك.

الخصوصية التامة المتوافقة مع اللوائح العالمية للحفاظ على خصوصية المستخدم

قد لا يكون من المفاجئ أن نتعلم في دراسة Crownpeak لعام 2018 ، فقد وجد أن ما يقرب من 98% من أفضل 50 تطبيق في العالم كانت غير متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي – التشريع الذي تم سنه للحفاظ على بياناتك آمنة .

في حالة Crypto Pro ، يتم تخزين بياناتك الشخصية بنسبة 100% على جهازك. لا تتعقب الشركة أيًا من المعلومات التي تشاهدها أو تصل إليها على التطبيق ، مما يضمن لاحقًا أنه يمكنك استخدام النظام الأساسي في بيئة آمنة ومأمونة. علاوة على ذلك ، لا يشارك فريق Crypto Pro في مراقبة المستخدم أو تحليلاته. في حالة احتياجك إلى نسخ بيانات Crypto Pro احتياطيًا ، يمكنك القيام بذلك بسهولة عبر حساب iCloud.

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من حيث الأمان ، يتم تقديم عدد من الضمانات للمستخدمين للحفاظ على بيانات المحفظة بعيدًا عن الأيدي الخطأ. يتضمن ذلك خيار إعداد FaceID أو TouchID أو بكود مشفر.

تخصيص قيمة أصولك الرقمية بعملة محلية في المقابل

يشبه إلى حد كبير حالة الذهب والنفط وجميع فئات الأصول الأخرى تقريبًا في مجال الاستثمار، فإن صناعة تداول العملات المشفرة مقومة بالدولار الأمريكي. في حين أن هذا يسمح للصناعة بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن البحث والتحليل ، فقد يأتي وقت تحتاج فيه إلى عرض قيمة محفظتك بعملة مختلفة.

على سبيل المثال ، إذا كنت مقيمًا في المملكة المتحدة ، وبالتالي ، تم شراء محفظتك بالكامل بالجنيه الإسترليني ، فربما تريد أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار بين الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، حيث سيكون لذلك تأثير مباشر على أرباحك وخسائرك.

على هذا النحو ، يتيح لك Crypto Pro تتبع المحفظة الرقمية مقابل أي عملة محلية من اختيارك. يمكنك أيضًا الوصول إلى حاسبة تحويل العملات داخل التطبيق ، جنبًا إلى جنب مع الأسعار الفورية للسلع مثل الذهب والفضة والبلاديوم.

باختصار، يوفر لك تطبيق Crypto Pro المزيد من الميزات والفوائد. سواء كان الأمر يتعلق بالوصول إلى أدوات تحليل الرسوم البيانية المتقدمة ، أو موجز التسعير لأزواج التشفير التي اخترتها في بورصات معينة ، أو تكامل واجهة برمجة التطبيقات مع المنصات لتداول العملات المشفرة و لمن يمتلك ساعة Apple Watch ف Crypto Pro، ستجعلك على علم بكل ما يدور في عالم العملات

المشفرة، و لا و بل أكثر من ذلك يمكنها أن تساعدك في زيادة نسبة ارباحك من خلال ما تقدمه لك من أدوات في تطبيق واحد.

هذا و أكثر يمكن أن تجده في الرابط التالي : https://cryptopro.app

رابط لتنزيل التطبيق: https://apple.co/3hIlldO