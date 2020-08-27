يمكن لمستخدمي كوين بيز كستدي الآن تكديس سولانا

تام شمس - الخميس 27 أغسطس 2020 05:54 مساءً - قامت بيسون تريلز، وهي خدمة توفير بنية بلوكتشين التحتية، بتوسيع تكاملها مع كوين بيز كستدي للسماح بتكديس توكنات سولانا.

ففي إعلان بتاريخ ٢٧ أغسطس، ذكرت بيسون تريلز أنه سيتم السماح لمستخدمي كوين بيز كستدي بتكديس توكنات سولانا (SOL) إلى مصادقي بيسون تريلز على مستوى المؤسسات.

قدمت بيسون تريلز دعمًا لسولانا - وهو حل بلوكتشين من الطبقة الأولى يهدف إلى توفير قدرة توسيع عالية دون تجزئة - منذ مارس، مما يسمح لحاملي التوكنات بتشغيل أدوات التحقق الخاصة بهم أو تفويض مدقق بايسون تريلز. في أبريل، تعاونت منصة البنية التحتية أولًا مع كوين بيز كستدي لتمكين تكديس بولكادوت (DOT) لمدققي بيسون تريلز العامين.

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ووفقًا لبيسون تريلز، سيسمح التكامل لمستخدميها بتكديس SOL مع "تخزين آمن وغير متصل" لتوكناتهم.

وحسبما جاء في الإعلان فإن "تفويض SOL الآن، خلال فترة التحضير، يمنح الحصة مزيدًا من الوقت لتصبح نشطة قبل تمكين التضخم على شبكة سولانا ويمكن للمشاركين البدء في جني المكافآت".

كانت شركة البنية التحتية كخدمة تضيف الدعم للخدمات منذ أن جمعت أكثر من ٢٥ مليون دولار في جولة تمويل انتهت في نوفمبر الماضي. وتقدم الشركة حاليًا حلول بنية بلوكتشين التحتية لبروتوكول سيلو، نير - وهي منصة مصممة لتشغيل التمويل المفتوح والويب المفتوح - وإيثريوم ٢.٠، وهي الترقية التي ستنقل الشبكة من آلية إجماع إثبات العمل إلى إثبات الحصة.