بيتغو تسعى لأن تصبح خدمة حفظ مؤهلة للعملات المشفرة في ولاية نيويورك

تام شمس - الخميس 27 أغسطس 2020 05:54 مساءً - تتقدم شركة بيتغو للخدمات المالية للأصول الرقمية بطلب لتصبح خدمة حفظ مؤهلة للعملات المشفرة في ولاية نيويورك.

وفي إعلانها يوم ٢٥ أغسطس، قالت بيتغو إن قرارها كان مدفوعًا بالتطورات التنظيمية الجديدة في الولايات المتحدة - على وجه التحديد، منح مكتب المراقب المالي للعملة مؤخرًا الإذن للبنوك المعتمدة فيدراليًا لحفظ العملات المشفرة.

نتيجة لذلك، تقول بيتغو إنها "تتوقع زيادة كبيرة في طلب السوق على منتجاتها وخدماتها من البنوك وصناديق التقاعد وصناديق التحوط وغيرها من الوكلاء."

تقدمت بيتغو رسميًا بطلب للحصول على ميثاق ثقة نيويورك من إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS)، والذي سيسمح لها بالعمل كخدمة حفظ مؤهلة بموجب قانون ولاية نيويورك المصرفي.

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وإذا تمت الموافقة عليه، فإن بيتغو نيويورك ترست ستقدم للمستثمرين المؤسسيين إشراف إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية وامتثال اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال والتخزين البارد دون اتصال لمفاتيح التشفير والتغطية التأمينية في السوق اليوم بما يصل إلى ١٠٠ مليون دولار من الأصول الرقمية.

تشتهر بيتغو في مجال العملات المشفرة بعملها الرائد في مجال تقنية التشفير متعدد التوقيعات، والتي توفر أمانًا عالي الجودة لمحافظ العملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا العام، أنشأت الشركة شركتين تابعتين جديدتين للحفظ في سويسرا وألمانيا، تخضع كل منهما للسلطات في ولاياتها القضائية المعنية.

إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية هي واحدة من الوكالات التنظيمية الحاسمة للأعمال التجارية ذات الصلة بالعملات المشفرة في ولاية نيويورك وتصدر رخصة تشغيل معروفة ودقيقة لمقدمي خدمة معينين للعملات المشفرة، تُعرف باسم بيتلايسنس.