لاين توسّع حافظة منتجات بلوكتشين والعملات المشفرة مع إضافتين جديدتين

تام شمس - الخميس 27 أغسطس 2020 05:54 مساءً - أطلقت شركة المراسلة اليابانية لاين منصة تطوير بلوكتشين تسمى لاين بلوكتشين ديفيلوبرز للتطبيقات والخدمات اللامركزية.

وقد أطلقت الشركة أيضًا محفظة أصول رقمية باسم بيتماكس ستسمح للمستخدمين بإدارة جميع الأصول الرقمية القابلة للتبديل وغير القابلة للاستبدال التي يحصلون عليها من خدمات بلوكتشين المختلفة على لاين بلوكتشين.

أعلنت شركة إل في سي كوربوريشن ولاين تك بلس التابعة لشركة لاين عن إطلاق المنتجين في حافظة أعمال بلوكتشين والعملات المشفرة للاين في ٢٦ أغسطس.

ومن خلال منصة تطوير بلوكتشين القائمة على الويب، تهدف الشركة إلى مساعدة المطورين على خفض التكاليف والتعقيدات المتعلقة بتطوير ونشر تطبيقات بلوكتشين، وترميز الأصول الرقمية وتحقيق الدخل من البيانات.

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سيتم توصيل محافظ بيتماكس بمعرفات لاين الخاصة بالمستخدمين وسيكونون قادرين على إرسال الأصول الرقمية وتداولها مع جهات اتصال لاين الخاصة بهم، وفقًا للإعلان.

وقالت الشركة أيضًا إن المطورين سيكونون قادرين على استخدام قاعدة مستخدمي لاين التي تزيد عن ٨٤ مليون مستخدم لخدمات بلوكتشين التي يطورونها.

وفي حين ستتيح لاين منصتها للتطوير عالميًا باللغتين الإنجليزية واليابانية، ستقتصر محفظة الأصول الرقمية على اليابان مع دعم اللغة المحلية فقط.