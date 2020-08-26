مسؤولون: لا مزيد من الكهرباء الرخيصة للقائمين بتعدين العملات المشفرة في منغوليا الداخلية

تام شمس - الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:54 مساءً - يفكر المسؤولون من منغوليا الداخلية في سياسة للكهرباء من شأنها منع القائمين بالتعدين من استخدام الكهرباء غير المكلفة والمدعومة من الدولة.

ووفقًا لشركة مجموعة منغوليا الداخلية للطاقة الكهربائية، تتوقع المنطقة استرداد حوالي ٦,٧٣٢ مليارات يوان (٩٧٧ مليون دولار) من الضرائب والرسوم بفضل هذه الإجراءات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون ٤,٨٣٦ مليارات يوان (٧٠٢ مليون دولار) على وجه التحديد من أنشطة تعدين العملات الرقمية.

ومن غير المعروف إذا ما كان هذا الحكم سيكون تدبيرًا قصير المدى أم أنه سيستمر إلى أجل غير مسمى.

تقع إحدى أكبر منشآت تعدين بيتكوين (BTC)، التي تديرها بيتماين، في مدينة أوردوس القريبة.

في الآونة الأخيرة، أصدرت شركة إدارة الأصول "فيديليتي" وشركة أبحاث العملات المشفرة "بيت أودا" تقريرًا يدعي أن الصين مسؤولة عن حوالي ٥٠٪ من جميع عمليات تعدين بيتكوين. وهذا مخالف للأرقام السابقة، التي وضعت مشاركة الصين في تعدين بيتكوين عند حوالي ٦٥٪.