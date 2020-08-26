ماستركارد آسيا تقدم براءة اختراع لنظام فوترة للأجهزة قائم على تانغل

تام شمس - الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:54 مساءً - قدمت شركة ماستركارد ومقرها سنغافورة براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة توضح بالتفصيل نظام الدفع لاستخدام الأجهزة التي تذكر على وجه التحديد تقنية تانغل من أيوتا (MIOTA).

ويقترح طلب براءة الاختراع، الذي نُشر يوم ٢٠ أغسطس، نظام الدفع عند الاستخدام الذي يستخدم "نظام تخزين وتجميع بيانات شفاف". يجب على المستخدمين تقديم بيانات اعتمادهم للوصول إلى جهاز معين - وتستشهد براءة الاختراع بآلات النسخ والطابعات ثلاثية الأبعاد كأمثلة - ويتم إصدار فواتير بدقة لما استخدموه.

ويمكن أن تستند أنظمة تخزين البيانات المقترحة إلى تانغل أو شبكة بلوكتشين عامة. لا تذكر براءة الاختراع شبكة أيوتا أو عملتها، حيث يمكن أيضًا استخدام النظام في البيئات الخاصة.

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وتدعي براءة الاختراع أن مثل هذا النظام سيقدم تحسينًا على آليات الدفع التقليدية المستخدمة بشكل شائع للأجهزة المشتركة. وتجادل بأن البطاقات المدفوعة مسبقًا تحبس المستخدمين في النظام حتى لو لم يعرفوا مقدار الاستخدام الذي سيرونه، في حين أن الدفع الكامل لكل استخدام "غالبًا ما يستخدم الأجهزة المتصلة التي تقبل العملة الفعلية للتشغيل". قد تحد هذه الأنظمة القديمة أيضًا من خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين، حسبما تشير براءات الاختراع.

وتشمل المزايا المذكورة درجة أعلى من الشفافية والثقة في النظام، والقدرة على مراقبة الاستخدام في الوقت الفعلي وإلغاء الرسوم المرتبطة ببطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الأخرى. ومع ذلك، لا تشرح براءة الاختراع كيف سيدفع المستخدمون مقابل الاستخدام، وتركز فقط على التنفيذ التقني لمثل هذا النظام. نظرًا للحاجة إلى تسجيل المعاملات في دفتر السجلات الموزع، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى نظام يشبه العملة المشفرة، مما قد يحد من خيارات الدفع للمستخدمين أيضًا.

بدأت ماستركارد مؤخرًا في تأييد العملات المشفرة، حيث أطلقت مبادرة داخلية مخصصة لمصدري بطاقات العملات المشفرة لاستخدام الشبكة في يوليو. وفي مايو، دخلت أيضًا في مشروع خصوصية البيانات مع مقدم خدمة بلوكتشين للشركات "آر ثري".