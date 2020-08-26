أن تصبح "مستثمرًا معتمدًا" في الولايات المتحدة لم يعد مجرد كونك ثريًا

تام شمس - الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:54 مساءً - تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، على تعديل تعريفها لـ "المستثمر المعتمد" لتخفيف المتطلبات القائمة على الثروة البحتة، بعد الإعلان عن مثل هذه الخطط في ديسمبر ٢٠١٩.

يتمتع المستثمرون المعتمدون في الولايات المتحدة بامتيازات خاصة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات - وهي القدرة على المشاركة في أنواع معينة من مبيعات الأوراق المالية المبسطة مثل اللائحة د.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن التعريفات السابقة اعتمدت على الدخل المحدد ومعايير صافي الثروة، والتي لم تأخذ "الممارسات المالية المتطورة" الفعلية في الاعتبار. في حالة الولايات المتحدة، بلغت هذه المتطلبات إما مليون دولار من صافي الثروة أو دخل ثابت لا يقل عن ٢٠٠٠٠٠ دولار في السنة.

وقد تم توسيع المعايير الآن باعتبارها "نتاج سنوات من الجهود التي بذلتها المفوضية وموظفوها للنظر في النهج وتحليلها لمراجعة تعريف المستثمر المعتمد"، حسبما قال رئيس مجلس الإدارة جاي كلايتون.

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ولا زالت التفاصيل غير واضحة تمامًا بعد، ولكن التعريف الجديد سيسمح للأشخاص بالتأهل كمستثمرين معتمدين بناءً على "الشهادات المهنية أو التعيينات أو الاعتمادات أو بيانات الاعتماد الأخرى الصادرة عن مؤسسة تعليمية معتمدة".

وسيتم تعيين هذه المؤسسات التعليمية في وقتٍ ما في المستقبل وفقًا لتقدير هيئة الأوراق المالية والبورصات. ليس من الواضح ما هي أنواع المؤسسات التي يمكن أن تصبح معتمدة لهذه الأغراض، وإذا ما كانت تتطلب دورات تدريبية متخصصة أو فهم عام للاقتصاد والتعليم المالي.

وتشمل التوسعات الطفيفة الأخرى للمعايير "الموظفين المطلعين" بصناديق الاستثمار الخاصة والمكاتب العائلية التي تزيد أصولها عن ٥ ملايين دولار.

قد يكون القرار تبعيًا فيما يتعلق بجمع الأموال القائمة على العملات المشفرة، حيث سيؤدي إلى توسيع قائمة المستثمرين المحتملين في عروض توكنات الأوراق المالية. ومع ذلك، يبقى أن نرى إذا ما كانت الإجراءات الجديدة ستعمَّم بما يكفي لتوسيع مجموعة المستثمرين المعتمدين بمقدار كبير.