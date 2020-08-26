انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون الدعم الرئيسي قد يؤدي إلى ملء فجوة بورصة شيكاغو التجارية عند ٩,٧ آلاف دولار

تام شمس - الأربعاء 26 أغسطس 2020 02:56 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) فجأة من ١١٨٢٣ دولارًا إلى ١١١٠٢ دولار خلال آخر ٤٨ ساعة. وبينما يظل الأصل الرقمي في اتجاه صعودي على المستوى الكلي، يبدو أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء التراجع

مخطط XBT مقابل الدولا على مدى أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

من المحتمل أن يكون وجود مستوى مقاومة حيوي عند ١٢٠٠٠ دولار، وجني العديد من الحيتان للأرباح وإعادة اختبار منطقة دعم رئيسية قد حفز الانخفاض.

بيتكوين تكافح في منطقة المقاومة بين ١١٨٠٠ دولار و١٢٥٠٠ دولار

منذ الأسبوع الأول من أغسطس، حاولت بيتكوين اختراق نطاق المقاومة بين ١١٨٠٠ دولار و١٢٥٠٠ دولار. كل واحدة من المحاولات الخمس لتجاوز مستويات ١٢٥٠٠ دولار و١٢٠٠٠ دولار و١١٨٠٠ دولار أدت إلى تراجع حاد.

وأحد الأسباب المحتملة أن المستوى ١٢٠٠٠ دولار كان بمثابة منطقة مقاومة صعبة للمشترين هو أنه كان منطقة مقاومة ذات صلة تاريخيًا. فبعد فبراير ٢٠١٨ ويوليو ٢٠١٩، هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي تختبر فيها بيتكوين منطقة المقاومة هذه

مخطط يومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار يظهر مناطق الدعم الرئيسية. المصدر: DonAlt

قال متداول باسم مستعار يعرف باسم "DonAlt" إنه بينما يمكن أن تنتعش عملة بيتكوين، فإن المضاربين على الانخفاض أمامهم طريق أسهل من ذي قبل. وأوضح أنه:

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"قد تجد العملة راحة مؤقتة هنا لكنها لا تزال تبدو ثقيلة جدًا. وأصبح أمام المضاربين على الهبوط الآن طريقًا أسهل الآن مما كان عليه من قبل، إذا خسر السعر ١١٧٦٠ دولارًا على أساس الإغلاق، فمن المحتمل أن ترتفع بيتكوين. حتى يحدث ذلك، سأفترض أن الزوج سينخفض".

ينبغي وضع فجوة بورصة شيكاغو التجارية في الاعتبار

منذ أن تجاوز سعر بيتكوين ١٠٠٠٠ دولار يوم ٢٦ يوليو، ظل أعلى من نطاق الدعم بين ١٠٠٠٠ دولار و١٠٥٠٠ دولار.

وبالنظر إلى أن مستوى ١٠٠٠٠ دولار قد أصبح مستوى دعمًا كبيرًا لبيتكوين، فإن إمكانية إعادة اختبار الدعم الرئيسية موجودة. وأشار ويلي وو المحلل على السلسلة أيضًا إلى أن الانخفاض إلى ما دون ١٠٩٠٠ دولار قد يؤدي إلى سد فجوة بورصة شيكاغو التجارية، والتي توجد عند ٩٧٠٠ دولار.

حيث قال وو:

"إن القناة التي نحن فيها يتم اختبارها الآن. ولا أعتقد أنها ستستمر. أنا لا أقوم عادةً بتحديد أهداف الأسعار، حيث أن الاتجاه على السلسلة يقتصر على الاتجاه فقط. ولكن ها هي مستويات الدعم الهامة بالنسبة لي. بهذه المناسبة، إذا فشل المستوى ١٠٩٠٠، فإن المستوى الأدنى البالغ ٩٧٠٠ سوف يملأ فجوة بورصة شيكاغو التجارية".

الحيتان تزيد من ضغط البيع من خلال جني الأرباح

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، جنى حوت بيتكوين الذي اشترى ٩٠٠٠ بيتكوين في أوائل عام ٢٠١٨ ربحًا حول مستوى ١٢ ألف دولار. وبالسعر الحالي البالغ ١١٣٠٠ دولار، تبلغ قيمة ٩٠٠٠ بيتكوين ما يقرب من ١٠١٧ مليون دولار.

ويبدو أن بعض الحيتان تجني أرباحًا لأن النطاق ١١٥٠٠ دولار إلى ١٢٠٠٠ دولار هو حيث يكون العديد منها إما عند نقطة التعادل أو الربح. في ١٦ أغسطس، قال محلل العملات المشفرة ديفيد بويل:

"أخيرًا، تؤكد مجموعات الحيتان التي لا تقوم بإنفاق ممتلكاتها حدوث معركة كبيرة. وهناك جهتان في اللعبة: كبار المشترين عند ١٢ ألفًا و١٤ ألفًا ممن وصلوا إلى سعر التعادل، والمشترين الحاليين النشطون بعد أول ارتفاع أعلى منذ أكثر من عام. وإذا حصلنا على تصحيح، فسيؤدي على الأرجح إلى مجموعة كبيرة أخرى من إعادة التجميع عند منطقة ١٠ آلاف (كما هو متوقع من ملف تعريف الحجم من قبل)؛ وإذا اخترق السعر هذا الحاجز، حسنًا ...فلنستمتع بالرحلة".

لذلك، يبدو من المعقول أن نستنتج أن التصحيح المعتدل اليوم كان نتيجة لتراجع بيتكوين الحاد عند نطاق مقاومة رئيسي، وجني بعض الحيتان أرباحًا، ووجود فجوة كبيرة في بورصة شيكاغو التجارية عند ٩٧٠٠ دولار.