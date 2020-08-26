تام شمس - الأربعاء 26 أغسطس 2020 12:54 صباحاً - منذ 18 دقيقة
يخضع مركز تكنولوجي رئيسي في كوريا الجنوبية للتدقيق من قبل السلطات الصحية المحلية
وفقًا لآسيا كيونغجاي، جاءت نتيجة فحص ما لا يقل عن ٤٤ موظفًا في شركة بلوكتشين الكورية الجنوبية التي لم يُذكر اسمها إيجابية لمرض كوفيد-١٩ مؤخرًا. وقد تم عزل الموظفين منذ ذلك الحين.
يذكر التقرير أن مقر الشركة يقع في منطقة جواناك الجنوبية في سيول؛ وهو مركز معروف لشركات التكنولوجيا الكبيرة. ويشعر البعض بالقلق من أن هذه النقطة الساخنة المكتشفة حديثًا قد تؤدي إلى موجة جديدة من مرضى فيروس كورونا في البلاد.
حسبما نشرنا سابقًا فإن جزيرة جيجو، وهي جزيرة سياحية مكتظة بالسياح في كوريا الجنوبية، تتطلب الآن من جميع الزوار استخدام تطبيق قائم على بلوكتشين لإنشاء هوية لامركزية لتتبع حالات المخالطة لمرضى كوفيد-١٩ بشكل خاص وآمن.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بلوكتشين في سيول قد تكون نقطة الصفر لعودة ظهور كوفيد-١٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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