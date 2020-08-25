ستاربكس تتيح للعملاء تتبع مصدر قهوتهم من الحبوب إلى التحضير

تام شمس - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:54 مساءً - منذ 27 دقيقة
ابتداءً من اليوم، تجلب سلسلة المقاهي حبوب القهوة إلى بلوكتشين
تتيح ستاربكس، وهي أكبر سلسلة مقاهي في العالم، لعملائها الآن بتتبع أصول القهوة باستخدام حل بلوكتشين من مايكروسوفت. سيتمكن العملاء من مسح التوكنات الموجودة على أكياس القهوة التي يشترونها لاكتشاف أصولها. لم يتم تقديم سوى القليل من المعلومات بخصوص حل التتبع بخلاف حقيقة أنه يستخدم بلوكتشين. تعد مايكروسوفت واحدة من الشركات الرائدة في توفير منصات بلوكتشين كخدمة، على الرغم من أن منصة فود ترست من شركة آي بي إم معروفة بشكل أفضل في هذا المجال.
ونظرًا لأن المستهلكين أصبحوا أكثر قلقًا بشأن المصادر الأخلاقية للمنتجات التي يشترونها، فقد يبدأ اتجاه تتبع بلوكتشين بسرعة في الانتشار.
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