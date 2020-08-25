مشروعان للتمويل اللامركزي بقيمة إجمالية تبلغ ١,٢ مليار دولار يواجهان مشكلات كبيرة في الإدارة

تام شمس - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 12:52 صباحاً - تعد كيرف فينانس حاليًا ثالث أكبر بروتوكول للتمويل اللامركزي، بقيمة إجمالية مقفلة (TVL) تبلغ ١,١ مليار دولار. وقد أدرك المجتمع مؤخرًا أن مؤسس المشروع، مايكل إيغوروف، استفاد من أكثر من ٧١٪ من قوة التصويت، مما أدى في النهاية إلى رد فعل عنيف من المجتمع. وقد غرد أندريه كروني، مؤسس بروتوكول التمويل اللامركزي واي إيرن.فاينانس الشهير:

المصدر: تويتر.

ومن المقرر إجراء التصويت التالي على البروتوكول يوم ٢٨ أغسطس. وبينما انخفضت حصة إيغوروف إلى حدٍ ما، إلا أنه لا يزال يسيطر على أكثر من ٥٠٪ من الأصوات في وقت كتابة هذه المقالة.

Advertisements

تم إطلاق واي إف فاليو الأسبوع الماضي مع خلل أساسي كان من شأنه أن يسمح لمنشئيها بقفل أموال المستخدمين المقيدة بشكل دائم. وهذا يذكرنا بيام.فاينانس، الذي تم إطلاقه بمشكلة مماثلة، على الرغم من أن خطأ واي إف فاليو يبدو أقل خطورة. مع استعداد واي إف فاليو لإعادة الإطلاق في اليوم التالي، فقد قدمت فرصة تعدين أنانية لبعض الأعضاء "الأذكياء" في المجتمع:

ومع ذلك، لاحظ الأعضاء الأذكياء في المجتمع خطأنا واستفادوا منه من خلال الاستمرار في الزراعة في المجموعة ٠ على الرغم من تحذيراتنا، على الرغم من إزالة واجهة المستخدم الأمامية. ونظرًا لعدم وجود طريقة يمكننا من خلالها إيقاف هذا النشاط، فقد اتخذنا قرارًا بحرق مفتاح minter. وسيؤدي نسخ المفتاح هذا إلى فشل tx عند checkNextEpoch (٠٨/٢٤/٢٠٢٠ في الساعة ٧:٥٢ صباحًا (بالتوقيت العالمي النسّق)، وهو حدث كنا نأمل أن يكون بمثابة رادع.

وأولئك الذين لن يقوموا بإزالة أموالهم من المجموعة المحددة قبل الموعد النهائي يمكن أن يفقدوا أصولهم إلى الأبد.