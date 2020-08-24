أحد أسواق الويب المظلمة الرئيسية ينقطع عن العمل لعدة أيام ولا أحد يعرف السبب

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 08:54 مساءً - إمباير ماركت، وهو سوق مظلمة رئيسي لشراء وبيع السلع غير المشروعة، كان غير متصل بالإنترنت لأكثر من ٤٨ ساعة حتى وقت كتابة المقالة. وقد بدأ العملاء في إثارة مخاوف بشأن ما إذا كان هجوم حجب الخدمة يتسبب في بقاء الموقع غير متصل بالإنترنت، أو إذا حدث شيء أكبر.

حيث اقترح مستخدم تويتر dark.fail، وهو صحفي مجهول ومتخصص في مشروع تور، أن انقطاع التيار "يبدو أكثر إرهاقًا من تعطل [إمباير ماركت] المتكرر" في عام ٢٠١٩، عندما أبقت هجمات حجب الخدمة الموقع دون اتصال لفترات طويلة من الوقت.

بينما أصدر شخص يدعي أنه أحد المشرفين الرئيسيين في إمباير، باسم "Se7en"، بيانًا غامضًا بعد الهجوم:

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"إذا كان السوق لا يزال معطلًا في غضون يومين، فسأقوم بنشر منشور حول الوضع برمته، عندئذٍ تكون هذه هي الأيام الأولى وربما سيعيده المشرفون."

شارك Dark.fail تحديثًا آخر، يُزعم أنه من موظفي إمباير ماركت، مشيرًا إلى أن الناس يجب أن يكونوا على دراية "بالعديد من الروايات الخاطئة" التي يُفترض أنها متداولة. واقترح أيضًا أن "فعل أي شيء بأمان يستغرق وقتًا".

وتستمر الشائعات في الانتشار على ريديت حيث يقترح بعض المستخدمين أن إمباير ماركت قد تستعد لعملية "احتيال وهروب" - وهو سيناريو تختفي فيه الشركة بأموال العملاء دون سابق إنذار.