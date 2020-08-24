هواوي وبكين تعملان بشكل مشترك على تطوير دليل بلوكتشين محلي

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 08:54 مساءً - طورت هواوي وحكومة بلدية بكين بشكل مشترك دليل بلوكتشين لاستخدامه عبر الحوكمة الحضرية.

ووفقًا لتقرير رسمي نُشر يوم ٢٤ أغسطس، فإن النظام، الذي لا يزال قيد التجربة، يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية ودعم بيئة الأعمال في المدينة.

ويشكل الاهتمام بتكنولوجيا بلوكتشين جزءًا من بحث بكين في مناهج المدينة الذكية لتعزيز الابتكار والحوكمة الحضرية.

وتشمل التقنيات الأخرى التي يتم استكشافها للبنية التحتية الذكية ٥جي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

Advertisements

طوال عام ٢٠١٩، قامت بكين وهواوي ببناء دليل نظام بلوكتشين بشكل مشترك لربط الإدارات البلدية البالغ عددها ٥٠ في المدينة ودعم المشاركة بين الإدارات وإدارة البيانات الضخمة.

تشمل تطبيقات النظام إدارة العقارات، مما يتيح الاتصال الفعال وردود الفعل بين المواطنين ومكتب العمدة، وخدمات وقوف السيارات على الطرق والرعاية الطبية - بما في ذلك خدمات الاستجابة للأوبئة - وتوفير المرافق (المياه والغاز والكهرباء).

وتقول حكومة بكين إن الناس العاديين على وشك أن يصبحوا المستفيدين المباشرين من البنية التحتية الجديدة.

يتمثل دور هواوي في الدليل في مساهمة هواوي كلاود بلوكتشين الخاصة بها. ويدعم النظام إدارة البيانات في الوقت الفعلي وردود الفعل وإدارة الحقوق ومزامنة البيانات وتبادلها وإدارة الوصول المصرح به وإمكانية التتبع.