أحد مؤسسي شركة ريبل يحذر من أن الولايات المتحدة تخسر "الحرب الباردة التكنولوجية"

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 08:54 مساءً - يعتقد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في ريبل أن الولايات المتحدة تخسر "الحرب الباردة التكنولوجية" أمام الصين بسبب نهجها التنظيمي الصارم تجاه بلوكتشين والشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

ففي مقال رأي لصحيفة ذا هيل يوم ٢١ أغسطس، قال كريس لارسن، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة المدفوعات المشفرة الكبرى ريبل، إن قيادة العملة الرقمية في الصين هي "فرصة لا مثيل لها في القرن" لاستبدال الدولار الأمريكي باليوان الرقمي كعملة احتياطية في العالم.

وقد حدد لارسن الأسباب الرئيسية لفوز الصين بالولايات المتحدة في الصراع التكنولوجي المستمر. وبالتحديد، حققت الصين "بالفعل استخدامًا شبه عالمي للمدفوعات الرقمية" عبر عمالقة التكنولوجيا مثل علي باي ووي تشات.

وفي حين أن الصين "على أعتاب" إصدار عملتها الرقمية للبنك المركزي - اليوان الرقمي - لا تزال الولايات المتحدة ليس لديها مبادرة رسمية للدولار الرقمي، حسبما أشار لارسن، مضيفًا:

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"ما لا يقل عن ٦٥ في المائة من تعدين العملات المشفرة يتركز في الصين، مما يعني أن الحكومة الصينية لديها الأغلبية اللازمة للسيطرة على تلك البروتوكولات ويمكنها بشكل فعال منع أو عكس المعاملات."

كما ذكر لارسن توسع الصين الأمني ​​ليشمل هونغ كونغ، مدعيًا أن الصين هي الآن "الدولة الوحيدة في العالم التي تسيطر على مركزين ماليين عالميين."

وخلص لارسن إلى أنه من أجل تحدي قيادة الصين للتكنولوجيا والعملات المشفرة، يجب على الولايات المتحدة "إدراك أن شركات التكنولوجيا المالية الأمريكية القوية" تصب في مصلحتها الخاصة بالأمن القومي.

وأضاف المدير التنفيذي إن على الولايات المتحدة أن تبدأ مبادرة الدولار الرقمي على الفور لمواكبة اليوان الرقمي، مع الخطوة التالية المتمثلة في إنشاء وادي السيليكون كقوة عالمية للتكنولوجيا المالية.