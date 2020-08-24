هيئات مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة تمنح الضوء الأخضر لاستحواذ فيزا على شركة تكنولوجيا مالية

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 06:52 مساءً - أعطت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الضوء الأخضر لاستحواذ فيزا على شركة التكنولوجيا المالية الناشئة "بلايد" بعد مراجعة المرحلة الأولى.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ٢٤ أغسطس، قامت هيئة السوق المالية بالتحقيق في عدة طرق يمكن للصفقة من خلالها أن تضر بالمنافسة، لكنها في النهاية لم تجد أي دليل على احتمال حدوث هذه النتيجة.

توفر بلايد منصو تتيح للتطبيقات الاتصال بالحسابات المصرفية للمستخدم. وهي تقدم خدمات بدء الدفع (PIS) في المملكة المتحدة، والتي تسمح بإجراء مدفوعات مباشرة في الوقت الفعلي عبر مواقع الويب التجارية دون استخدام بطاقات الائتمان أو الخصم.

ركزت هيئة أسواق المال على إذا ما كانت هذه الصفقة يمكن أن تؤثر على قطاع المدفوعات الإلكترونية من المستهلك إلى الأعمال في المملكة المتحدة، حيث تنشط كل من فيزا وبلايد.

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ووجدت أن بلايد من المحتمل أن تصبح تهديدًا تنافسيًا متزايدًا لشركة فيزا في المستقبل. ومع ذلك، يوجد بالفعل عدد من مزودي خدمات PIS الأخرى المتشابهة أو الأقوى في المملكة المتحدة، وبالتالي ستظل فيزا تواجه منافسة في هذا القطاع بعد الاستحواذ.

كما نظرت الهيئة العامة لسوق المال فيما إذا كانت فيزا ستكون قادرة على إخراج منافسي بلايد من السوق من خلال الاستفادة من موقعها القوي لتزويد نظام الدفع المستند إلى البطاقة المدمجة ونظام الدفع PIS.

ووجدت مرة أخرى أن هذا لم يكن هو الحال، حيث يرغب المستهلكون عمومًا في استخدام موردين متعددين لخيارات الدفع، ويمكن أيضًا لمقدمي PIS الآخرين الدخول في شراكات مماثلة.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، تعرضت بلايد لعدد من الدعاوى القضائية الجماعية التي تزعم انتهاك قوانين خصوصية البيانات، على الرغم من أن الشركة تنفي هذه الادعاءات.