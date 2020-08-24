باينانس تُطلق هاكاثون ومسرع جديد للنظام البيئي الهندي للتمويل اللامركزي

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 05:51 مساءً - تقوم بورصة العملات المشفرة العالمية باينانس بإجراء هاكاثون في الهند يركز على التمويل اللامركزي (DeFi) الذي سيتبعه برنامج تسريع.

وادعت الشركة أن الهاكاثون الذي أطلق عليها اسم "بيلد فور بهارات" هو أول هاكاثون وتسريع على الإطلاق يركز على التمويل اللامركزي يتم إجراؤه في الهند.

وفي مدونة بتاريخ ٢٤ أغسطس، قالت الشركة إنها تعتزم من خلال الهاكاثون سد الفجوة بين بلوكتشين والتبني الجماعي في الهند.

وتخطط باينانس لوضع قائمة مختصرة تضم ١٠٠ فريق للحدث الرئيسي بعد تقييم نماذج الطلبات المقدمة قبل ١١ سبتمبر. حيث قال ممثل باينانس لكوينتيليغراف: "نحن مهتمون بمنتجات التمويل اللامركزي حول التوكنات المصغرة وتطبيقات التمويل الصغير ومجموعات بيانات بلوكتشين وحلول بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والمزيد".

وفي حين أن التمويل اللامركزي هو الأولوية، ستقبل باينانس أيضًا مشاريع أخرى حول حلول بوابة الأصول الرقمية ومنصات التداول وحلول الدفع والتحويلات ومحافظ الأصول الرقمية والعملات المستقرة.

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وفي حين أن النظام البيئي للتمويل اللامركزي الحالي في الهند صغير إلى حد كبير، تتوقع باينانس مشاركة كبيرة بسبب التعرض الذي سيحصل عليه الحدث من خلال شركائه، حسبما قال متحدث باسم كوينتيليغراف، مضيفًا:

"منذ أن أصدرنا هذا الإعلان، شهدنا قدرًا كبيرًا من الاهتمام الإيجابي من المطورين الفرديين والشركات الناشئة على حد سواء [...] بشكل عام، ويمكننا أن نتوقع مشاركة أعلى في هذا الهاكاثون القادم مقارنة بالمسابقات السابقة."

سوف تمر الفرق المختارة بمرحلة تجريبية تستمر حتى ٢٠ سبتمبر. وسيتنافس المشاركون المختارون من التجربة في الجولة النهائية، والتي ستشمل الإرشاد وتقييم المشاريع.

وسيحصل خمسة فائزين في الهاكاثون على مكافآت من مجموعة من ٣٠٠٠٠٠٠ روبية (حوالي ٤٠٥٠٠ دولار أمريكي) وسيحصلون أيضًا على إمكانية الوصول والدعم من نظام بلوكتشين البيئي الخاص بشركة باينانس.