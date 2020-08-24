راديكس تُطلق تقنيات لإدخال التمويل اللامركزي في التيار الرئيسي

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 02:54 صباحاً - تخطو راديكس خطوة كبيرة نحو التمويل اللامركزي (DeFi) بإصدار أول بروتوكول من الطبقة الأولى يتكون من أربع تقنيات مختلفة.

وفي تقرير الإصدر الرسمي، قالت راديكس إنها أصدرت أربع تقنيات تعتقد إنها يمكن أن تجعل التمويل اللامركزي متاحًا للاعتماد الجماعي. وهذه هي سيربيروس، وهي آلية إجماع عالية السرعة للشبكة، وراديكس إنجين لبناء تطبيقات التمويل اللامركزي، وكتالوج المكونات، وهي مكتبة للمساعدة في بناء التمويل اللامركزي، وحقوق الملكية للمطورين، وهو برنامج تحفيزي لامركزي.

حيث قالت الشركة إنه لكي يصبح التمويل اللامركزي سائدًا فإنه يحتاج إلى تكاليف معاملات منخفضة وأن يكون آمنًا من خلال أنظمة التصميم والتطبيقات القابلة للتطوير والتركيب والحوافز التي تشجع المطورين على العمل على التطبيقات اللامركزية.

"في النهاية، سيحدث التمويل اللامركزي العام عندما تتم إزالة جميع الحواجز التي تعيق التمويل اللامركزي اليوم، دون المساومة على اللامركزية. ويحدث ذلك عندما يتم منح المطورين أخيرًا الأدوات التي يحتاجون إليها لإنشاء تطبيقات يمكنها تجاوز الخدمات التي تقدمها الصناعة المالية التقليدية. وسيحدث ذلك عندما يتساءل مستخدمو هذه التطبيقات عن سبب تحمّلهم للطريقة القديمة. سوف يتجاوز التمويل اللامركزي العام ٤ مليارات دولار ويبدأ في استيعاب ١١١ تريليون دولار في انتظار نشره في دفتر السجلات العام. فالتمويل اللامركزي العام هو المستقبل الذي بنينا من أجله راديكس". Advertisements

تعتقد راديكس أن التقنيات الأربعة التي تدعمها ستحل الكثير من الحواجز التي تواجه انتشار التمويل اللامركزي بشكل أكبر في الاتجاه السائد.

حيث قالت الشركة إن راديكس إنجين مصمم بشكل صريح من أجل "إنشاء منطق يحدد النتائج الصحيحة التي يمكن التنبؤ بها على دفتر السجلات استجابةً للطلبات". ويعتمد المحرك على آلات الحالة المحدودة. يعتمد كتالوج المكونات على محرك راديكس ويوفر مركزًا على دفتر السجلات للمطورين لبناء تطبيقات لامركزية.

سيربيروس هي خوارزمية إجماع لراديكس مصممة حول "دفتر سجلات فريد تمت مشاركته مسبقًا ويستخدم عملية إجماع جديدة تسمى التضفير". ويوفر برنامج الحوافز الخاص بها، المسمى حقوق ملكية المطورين، حوافز على مستوى البروتوكول.