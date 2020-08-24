غوغل تسحب العمل من شركة تعهيد أعمال شارك موظفوها في احتيال بيتكوين

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 12:54 صباحاً - سحبت غوغل العمل الذي تم الاستعانة بمصادر خارجية له من مركز اتصال فلبيني شارك موظفوه في عملية احتيال بيتكوين.

ووفقًا لموقع نيوز بايتس الفلبيني، أكدت غوغل أن الشركة نقلت بعض الأعمال التي تم الاستعانة بها في أحد فروع سايكس الفلبين في مدينة سيبو إلى مزود خدمة آخر في البلاد.

وفي الفلبين، زعمت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض موظفي شركات تعهيد الأعمال قد سرقوا حوالي ٦٠ مليون بيزو فلبيني (١,٢٣ مليون دولار) من بطاقات هدايا جوجل وحولوها إلى عملات بيتكوين. وأكدت سايكس لوسائل الإعلام أنها وجدت موظفين انتهكوا معايير سلوكها لكنها لم تذكر ماهية هذه الانتهاكات.

انتشرت عمليات الاحتيال بمجال العملات المشفرة مؤخرًا. وقد اتخذ المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة (NCSC)، إجراءات صارمة ضد تأييدات المشاهير المزيفة لبيتكوين عبر الإنترنت. كما ذكر كوينتيليغراف سابقًا أن المحتالين في مراكز الاتصال بدأوا في تقديم خطط استثمار احتيالية في بيتكوين.

كانت الفلبين صديقة للعملات المشفرة إلى حدٍ ما، حيث أعلن البنك المركزي في البلاد مؤخرًا أنه يفكر في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).