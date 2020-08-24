شركة شاردر الناشئة لتخزين البيانات لزيادة مساحة تخزين البيانات

تام شمس - الاثنين 24 أغسطس 2020 12:54 صباحاً - تريد شركة تخزين بيانات بلوكتشين والخصوصية شاردر زيادة مساحة تخزين البيانات لأنها تتطلع إلى توفير مركز تخزين لتطبيق آيلاند بلوكتشين.

يعمل التطبيق الجديد، المسمى بوكسز، على زيادة سعة تخزين شاردر بمقدار ٩٦ تيرابايت إضافية. ويمكن لمحور التخزين الحالي الخاص بها معالجة ٣٢ تيرابايت حاليًا.

حيث قال كبير مسؤولي التسويق في شاردر، بول روغاش، إن شركة كوينتيليغراف بوكسز ستعمل كمركز تخزين للجزيرة وستصدر في الربع الثالث من هذا العام.

وأضاف روغاش أن "بوكسز ستتفاعل مع تطبيقات بلوكتشين الأخرى حيث يمكننا توفير المزيد من الأمان ومساحة التخزين". "أحد استخداماتها الرئيسية هو تطبيق آيلاند القادم والذي هو في المرحلة النهائية من التطوير.

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سيتم إطلاق آيلاند، وهو تطبيق لتخزين البيانات الحساسة، عالميًا في أكتوبر. حيث قال روغاش إن الجزيرة اقتربت من شاردر العام الماضي ووقعت عقد تطوير في فبراير.

توفر شاردر تخزينًا آمنًا للملفات عبر سلاسل بلوكتشين المتعددة. حيث يتم تشفير البيانات ثم تقسيمها إلى أجزاء قبل توزيعها على العقد المختلفة. وقد أوضحت الشركة أن نموذجها يضمن أن البيانات أكثر أمانًا بهذه الطريقة. كما أنه يسمح بسهولة المصادقة والتحقق من صحة البيانات.

"نحن لا نخزن البيانات التي يتعين استدعائها باستمرار؛ فهذه بيانات حساسة ويجب تأمين مثل هذه الملفات الطبية أو تقارير الشرطة. "أنتم تريدون ضمان أن المعلومات آمنة للغاية."

جنبًا إلى جنب مع آيلاند، تعمل شاردر بالفعل مع ساين إيز وفايل كوين، اللذين يعملان أيضًا على شبكة تخزين رئيسية لامركزية. تمتلك شاردر أيضًا توكن يسمى SS، للدفع مقابل خدمات التخزين. وقال روغاش إن الشركة تجري محادثات مع شركات أخرى لتقديم بوكسز كمركز آمن لتخزين البيانات.