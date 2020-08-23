شبكة تاكيون الافتراضية تصل إلى مليون مستخدم خلال ستة أشهر فقط

تام شمس - الأحد 23 أغسطس 2020 11:54 مساءً - أفادت تاكيون بروتوكول، وهي شبكة قائمة على بلوكتشين أنشأها منشئ إثبات الحصة صني كينغ، عن وصول شبكتها الافتراضية الخاصة اللامركزية إلى مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي بعد ستة أشهر فقط.

وقد شهدت الشبكة الافتراضية الخاصة نموًا هائلًا منذ مايو عندما أفادت كوينتيليغراف أنها وصلت إلى ١٠٠٠٠٠ مستخدم.

ووفقًا لموقع الويب، تتيح تاكيون في بي إن للمستخدمين تجاوز قيود نشاط الإنترنت. وهي توفر العديد من الميزات مثل شبكة من نظير لنظير بدون عقد مركزية، والتوجيه متعدد المسارات لمنع الهجمات أحادية النقطة، ومحاكاة البروتوكول لإخفاء حركة المرور أثناء النقل والوصول المجاني إلى فيسبوك ونتفليكس وسبوتيفاي والمنصات الأخرى.

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حول بروتوكول تاكيون

تاكيون في بي إن هو جزء من مشروع بروتوكول تاكيون الذي يتضمن تطبيقات مثل إنترنت الأشياء والتمويل اللامركزي (DeFi) والتخزين بالإضافة إلى تطبيقات أخرى. والهدف من مشروع تاكيون برتوكول هو توفير إنترنت آمن ومضمون وخاص للمستخدمين.

ووفقًا لموقع الويب، تم استخدام تقنيات مثل جدول الموزع (DHT) وبلوكتشين وبروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) والتشفير لبناء المشروع.

صُنف بروتوكول تاكيون (IPX) من بين أفضل ١٠٠ عملة مشفرة على كوين ماركت كاب بقيمة سوقية تبلغ ٢٣ مليون دولار. ويعتمد IPX، التوكن الأصلي لبروتوكول تاكيون، على بلوكتشين في.سيستمز مع إجمالي عرض يبلغ مليار. تم إدراج IPX في البورصات العالمية مثل بيتهامب وهيت بي تي سي وهوت بيت وأوشن إكس.