مستخدمو باينانس شي ينبغي أن يكونوا على دراية بترقيات الانقسام الكلي للشبكة الرئيسية

تام شمس - الأحد 23 أغسطس 2020 11:54 مساءً - من المقرر أن تقوم شبكة باينانس تشين الرئيسية، وهي نظام برمجيات بلوكتشين طورته باينانس ومجتمعها، بإجراء ترقية اقسام كلي يوم ٢٨ أغسطس تقريبًا في الساعة ٦:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.

ووفقًا لما نشرته الشركة يوم ٢٣ أغسطس، من المتوقع أن يقوم مستخدموا العقد الكاملة على الشبكة الرئيسية بتبديل إصدار برنامجهم إلى الإصدار ٠.٨.٠ بحلول تاريخ الانقسام الكلي.

لن يكون للتغيير أي تأثير على حاملي توكنات BNB ومستخدمي منصة باينانس اللامركزية. ومع ذلك، يجب على مشغلي العقد الكاملة لسلسلة باينانس اتباع إرشادات الترقية على الموقع الرئيسي لتجنب انقطاع الاتصال والفشل في إرسال مشاكل المعاملات.

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المصدر: إعلان بينانس الرسمي

تمت تسمية الترقية على اسم صاحب نظرية التطور تشارلز داروين. ومن المتوقع أن تتعامل مع "سلسلة من منطق الأعمال الجديد"، مثل تكديس BNB والنقل عبر السلاسل وإجراءات الحوكمة على السلسلة لباينانس سمارت تشين، حسبما جاء في المنشور.

وينبغي على مزودي خدمات محفظة سلسلة باينانس أو مستهلكي الخدمة الانتباه أيضًا إلى ميزات نموذج الأعمال الجديدة ذي الصلة عبر السلسلة.

سيعمل الإصدار الجديد من باينانس تشين أيضًا على إصلاح خطأ مكافآت التكديس الموزعة التي تم الإبلاغ عنها قبل أيام قليلة.

وبحسب ما ورد أطلقت باينانس تشين سلسلة ذكية ممكّنة بالعقد للسماح لمطوريها بإنشاء تطبيقات لامركزية في أبريل من هذا العام. وقيل إن سمارت تشين لم تصدر توكنات جديدة كمكافآت جماعية. وستكون المكافآت ضمن رسوم معاملات السلسلة بدلًا من ذلك