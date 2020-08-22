فيتشين تطلق حل الاستدامة المدعوم من بلوكتشين

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 11:53 مساءً - أطلقت فيتشين حل الاستدامة القائم على بلوكتشين والذي يستهدف الشركات التي تتطلع إلى رقمنة ممارساتها المستدامة.
تعد فيتشين جزءًا من منصة تول تشين الخاصة بنظام بلوكتشين كخدمة، حيث يمكن للحل تبسيط الممارسات المستدامة أثناء سلسلة التوريد وعملية التصنيع، وكذلك عرض هذه الممارسات لأطراف ثالثة مثل الجهات التنظيمية.
وقالت فيتشين إن الأداة توفر إثباتًا ثابتًا على سلسلة التوريد الخضراء ويمكن أن تغطي مراحل مختلفة من التصنيع. كما يمكنه أيضًا تخزين المعلومات حول إعادة التدوير والمعالجة وإعادة الاستخدام والتفتيش، مما يسمح للعلامات التجارية بتتبع المصادر الأصلية للسلع والمواد الخام.
نظرًا لوجودها على بلوكتشين، أوضحت فيتشين أن جميع البيانات ستكون جديرة بالثقة ومتسقة عبر سلسلة التوريد. ويمكنها أيضًا خفض تكاليف الإبلاغ فيما يتعلق باللوائح الحكومية وخدمات التصنيف للاستدامة وصورة العلامة التجارية الخضراء وخدمات التصديق للتمويل المسؤول.
أوضحت فيتشين أن أحد الأبحاث من المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر أن الشركات تواجه مخاطر أعلى مع تزايد الطلبات على الشفافية في الأنشطة المستدامة بالإضافة إلى التأثير المباشر لتغير المناخ.
لطالما توصف بلوكتشين بأنها حل للعديد من مشكلات سلسلة التوريد. وحسبما ورد سابقًا، يمكن استخدام بلوكتشين لتتبع المخاطر في صناعة المأكولات البحرية. حيث يستخدم منتج السلمون النرويجي أيضًا بلوكتشين لمكافحة الاحتيال.
مؤخرًا، تمت إضافة توكن فيتشين VET كخيار دفع للمسافرين الذين يستخدمون ترافالا.كوم.
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