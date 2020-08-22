غولم تطلق الإصدار الجديد مع التركيز على المطورين

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 09:54 مساءً - أصدرت شبكة تقاسم الطاقة الحاسوبية اللامركزية غولم نسخة جديدة من شبكتها.

حيث أعلنت غولم عن إصدار ألفا لشبكة غولم الجديدة، والتي تركز على تسهيل تطوير التطبيقات.

"كما ذكرنا في اتصالاتنا على مدار الأشهر القليلة الماضية، فقد استفدنا من كل الخبرات التي جمعناها أثناء تطوير وتشغيل براس ثم كلاي غولم. وقد أمضينا عددًا لا يحصى من الأيام والليالي في التفكير في كيفية معالجة الأمور الأكثر أهمية لمستخدمينا ومستقبل غولم وتوصلنا إلى رؤية قوية لما نريد بناءه". Advertisements

يعمل التحديث على شبكة اختبار ألفا. حيث يمكن للمطورين تحويل صورهم المرسومة إلى تنسيق صورة جهاز افتراضي مخصص من غولم. وأضافت غولم أنها تستخدم واجهة برمجة تطبيقات منشأة بالفعل للتواصل مع الحاويات.

أوضحت الشركة أنها تختار إطلاق منصة أكثر تجردًا "لأننا نبني مع نهج المطورين أولًا ولتحقيق ذلك نحتاج إلى تعليقات". وأضافت غولم أنها تعتقد أنه "يمكن استخدامها لعدد لا يحصى من حالات الاستخدام التي يمكن أن تحدث فرقًا حقًا" وهي منفتحة على الاقتراحات لجعل البناء لحالات الاستخدام هذه أسهل.

في وقتٍ سابق من هذا العام، نشر غولم دليلًا على مفهوم الجهاز لمصادقة الهوية. والفكرة هي السماح للمستخدمين بالتحقق من أجهزتهم وإثبات هويتهم بطريقة مجهولة وموثوقة.