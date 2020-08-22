يريد الرئيس التنفيذي لشركة آفي ترميز تسلا، وإيلون ماسك يلتزم الصمت

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 09:54 مساءً - يريد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة آفي "ستاني كوليتشوف" حقًا أن تنضم تسلا إلى جنون التمويل اللامركزي (DeFi).

قام كوليتشوف بالتغريد على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك يعرض ترميز تسلا كضمان في آفي (LEND) لاقتراض الأصول مثل عملات الدولار الأمريكي (USDC) وحتى دعا ماسك للتعرف على التمويل اللامركزي.

Advertisements

ومع ذلك، لم يرد ماسك بعد على تغريدة كوليشوف. على الرغم من أن ماسك مؤيد للغاية لعالم العملات المشفرة، إلا أنه لم يعلق علنًا على التمويل اللامركزي.

يسمح بروتوكول الإقراض الخاص بآفي بالاقتراض غير المضمون مع دخول الأطراف في اتفاقيات حيث يمكن للمقترض استخدام حد الائتمان للمقرض. وقد قال كوليتشوف إن النموذج يمكن أن يساعد في إدخال التمويل اللامركزي في الاتجاه السائد لأنه يجعل الإقراض مرنًا. كان كوليتشوف مؤيدًا قويًا لمزيد من تعليم التمويل اللامركزي ويعتقد أن التمويل اللامركزي يمكن أن يتواءم بشكل جيد مع الأنظمة المالية التقليدية.

لن يكون من المفاجئ ربط التمويل اللامركزي بتسلا، خاصةً وأن ماسك داعم معروف للعملات المشفرة. وقد أوضحت شركة تقديم المخططات "تريدينغ فيو" إن بيتكوين وتسلا هما من أكثر الأصول شعبية على المنصة.