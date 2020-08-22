ترقية محفظة بيتكوين.كوم تتيح الوصول إلى أرباح الفوائد

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 06:52 مساءً - أعلنت بيتكوين.كوم وشريكها كريد عن ترقيات لمحفظتها تتيح سهولة الوصول إلى أرباح العملات المشفرة.

وتتميز محفظة بيتكوين.كوم بالتكامل بين بيتكوين.كوم ومنصة كريد إيرن. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى كريد إيرن دون مغادرة تطبيق المحفظة، والسماح لهم برهن الأصول الرقمية وتلقي مدفوعات الفائدة في أصل آخر. كما يمكن الوصول إليها من خلال أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

وتشمل التحديثات الإضافية الوصول الفوري إلى الفوائد المركبة اليومية ومدفوعات الفوائد في العملات المشفرة أو العملات المستقرة التي يختارها المستخدم. حيث قالت كريد وبيتكوين.كوم إن تكاملهما يوفر "قدرة مجانية للعملاء لتنويع محفظة العملات المشفرة الاصة بهما."

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وأوضح كوربين فريزر، رئيس المنتج في بيتكوين.كوم، إن الشركتين ستستمران في تقديم تكامل أعمق.

"تواصل كريد ريادته بين منصات الإقراض والاقتراض. ويُعد تفانيهم في حل المشكلات المالية هو سبب فخرنا بتعزيز شراكتنا". "في بيتكوين.كوم، نسعى جاهدين لنقدم لعملائنا أفضل مستوى خدمات بلوكتشين. ومن خلال كريد، سيستمر عملاؤنا في الاستفادة من كسب الفائدة على عملاتهم المشفرة عبر منصة خدمات مالية آمنة ومرخصة".

دخلت كريد في شراكة مع مقدمي خدمات المحافظ الآخرين، مثل هوبي، لتقديم أرباح الفوائد لمستخدميها.