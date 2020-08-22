المدير التنفيذي السابق لشركة سيغا وأتاري ينضم إلى ضجة التوكنا غير القابلة للاستبدال للألعاب

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 06:52 مساءً - كجزء من دخولها في قطاع الألعاب المزدهر للتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، قامت مؤسسة إيت أورز المزودة للنظام الإيكولوجي لألعاب التوكنات غير القابلة للاستبدال بتعيين مايكل كاتز كعضو في مجلسها الاستشاري.

يتمتع كاتز بفترة طويلة لمدة ٢٥ عامًا في قطاع الترفيه لألعاب الفيديو، بما في ذلك الأدوار العليا في شركات الألعاب الكبرى. وكان الرئيس السابق لقسم أتاري فيديو غيم، ورئيس سيغا في الولايات المتحدة، ومدير التسويق بشركة ماتيل.

تأمل مؤسسة إيت أورز في تعزيز تبني منتجاتها الجديدة التي تم إطلاقها تحت العلامة التجارية في آي إم ورلد مع إضافة كاتز إلى مجلس إدارتها.

في آي إم ورلد هو نظام توكنات غير قابلة للاستبدال يوفر نظام مصادقة يسمح للمالكين بتخزين وبناء القيمة من خلال اتصالات مختلفة بين رواد الألعاب.

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ويضم المجلس الاستشاري لمؤسسة إيت أورز مديرين تنفيذيين سابقين من أصحاب امتيازات الألعاب الرئيسية مثل كول أوف ديوتي وغيتار هيرو وتتريس.

وقد علق ممثل من المؤسسة على دمج كاتز في فريقهم الاستشاري: