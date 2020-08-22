تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 05:51 صباحاً - كجزء من خطط التوسع الروسية، عينت شركة هوبي غلوبال التي تتخذ من سيشل مقرًا لها فلاديمير ديمين كمستشار رئيسي للشركة. وسيكون دوره الرئيسي هو المساعدة في تطوير سوق الشركة في المنطقة.
ووفقًا للإعلان، فقد عمل سابقًا كشريك ومدير تنفيذي لفرع هوبي روسيا.
يعتقد ديمين أن فرص السوق في الدولة لكل من العملات المشفرة وبلوكتشين "ضخمة". وهو يأمل في مساعدة هوبي غلوبال على زيادة الطلب المرتفع على منتجات العملات المشفرة في روسيا.
بلغ حجم تداول هوبي روسيا ما يقرب من ١٠٪ من إجمالي حجم هوبي غلوبال، مع الأخذ في الاعتبار أن البورصة لديها حاليًا قاعدة بيانات عملاء تضم أكثر من ٤٠٠٠ مستخدم.
وقد صرحت سيارا صن، نائبة رئيس هوبي غلوبال ماركتس، أنها ستوفر خيار الترحيل بنقرة واحدة من هوبي روسيا، بعد حملة للإعلان عن ترقية العلامة التجارية.
أعلنت شركة هوبي مؤخرًا عن نظام ادخار للعملات الرقمية سيكون متاحًا لجزء من المستخدمين. حيث سيكون لكل حساب فردي حدٌ يبلغ ٣٠٠٠ تيثر (USDT) - أو القيمة المكافئة في بيتكوين (BTC).
كانت هذه تفاصيل خبر هوبي غلوبال تعلن عن تدابير لتعزيز وجودها في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.