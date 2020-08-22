جامعة يوتا تقوم بالدفع لعصابة برنامج طلب فدية لمنع تسرب بيانات الطلاب

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 03:52 صباحاً - أكدت كلية العلوم الاجتماعية والسلوكية التابعة لجامعة يوتا تعرضها لهجوم ببرنامج الفدية يوم ١٩ يوليو.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، تركت العصابة العديد من أجهزة الكمبيوتر غير قابلة للوصول لعدة ساعات حيث قام الموظفون بقطع الاتصال عن الخوادم لمنع البرامج الضارة من الانتشار إلى الأجهزة الأخرى على شبكة الجامعة.

وبعد مناقشة داخلية، قرر المسؤولون العمل مع مزود التأمين الإلكتروني بالمدرسة لدفع فدية قدرها ٤٥٧٠٥٩ دولارًا لمنع تسرب البيانات.

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وأوضح موظفو الجامعة أن بوليصة التأمين دفعت جزءًا من الفدية وقاموا بتغطية الباقي بأنفسهم. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول العملة المشفرة المتضمنة في المعاملة.

وفي أوائل يونيو، ذكرت وسائل الإعلام أن عصابة نت ووكر لبرنامج طلب الفدية قد هاجمت جامعة ولاية ميشيغان (MSU). وبينما هددت العصابة بتسريب سجلات الطلاب ووثائقهم المالية، قال مسؤولون من الجامعة إنهم رفضوا دفع الفدية.

كما أفاد كوينتيليغراف أيضًا يوم ٣ يونيو أن مجموعة نت ووكر لبرامج طلب الفدية استهدفت أيضًا ثلاث جامعات مقرها الولايات المتحدة.