لم يتأثر اتجاه بيتكوين الكلي بقيام المستثمرين الصينيين بإخراج تيثر بقيمة ٥٠ مليار دولار

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 03:52 صباحاً -

تُظهر البيانات الجديدة من تشيناليسيس أن المستثمرين الصينيين استخدموا تيثر (USDT) لنقل ما يقرب من ٥٠ مليار دولار إلى الخارج. وقد أدى ذلك ببعض مستثمري العملات المشفرة إلى التساؤل عما إذا كان سعر بيتكوين قد يتأثر بهروب رأس المال من الصين أم لا.

حيث قال باحثو تشيناليسيس:

"على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع معاناة الاقتصاد الصيني بسبب الحروب التجارية وانخفاض قيمة اليوان في نقاط مختلفة، رأينا أكثر من ٥٠ مليار دولار من العملات المشفرة تنتقل من العناوين الموجودة في الصين إلى العناوين الخارجية."

تم نقل جزء كبير من الأموال عبر تيثر، وعندما حدث ذلك، شهدت العملة المستقرة المهيمنة ارتفاع قيمتها السوقية إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٢ مليار دولار على الورق.

هل الوضع صعودي أم هبوطي؟

لدى الصين، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية الأخرى، قيود صارمة على رأس المال تجعل من الصعب على المستثمرين نقل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج.

وإذا قام المستثمرون الصينيون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات في بيتكوين (BTC) أو تيثر فقط لنقل رأس المال من الصين، فهناك احتمال أن يتم بيع جزء كبير منه وتحويله إلى نقد.

وقد أكدت تشيناليسيس أن مبلغ ٥٠ مليار دولار لم يكن كله تهريبًا لرأس المال، ولكن يمكن اعتبارها الحد الأقصى المطلق. حيث قال الباحثون:

"من الواضح أن هذا ليس كل هذا هروبًا لرأس المال، ولكن يمكننا التفكير في مبلغ ٥٠ مليار دولار على أنها الحد الأقصى المطلق لهروب رأس المال عبر العملات المشفرة من شرق آسيا إلى مناطق أخرى." Advertisements

وقد قام الباحثون بتقييم المحافظ الموجودة في الصين ومعاملاتها على العناوين في الدول الأجنبية. ووجدوا أن ١٨ مليار دولار في تيثر تم نقلها من شرق آسيا إلى مناطق أخرى.

لكن الشركة أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يكون كل ذلك هروبًا لرأس المال. وعلى هذا النحو، من الصعب معرفة النسبة المئوية للأموال التي تم نقلها كوسيلة لتحويل رأس المال إلى خارج الصين. وأوضحوا أنه:

"تم نقل أكثر من ١٨ مليار دولار من تيثر في المجمل من عناوين شرق آسيا إلى تلك الموجودة في مناطق أخرى خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ومرةً أخرى، من المستبعد جدًا أن يكون كل هذا هروبًا لرأس المال".

إذا كان التدفق الخارج عبارة عن تهريب بحت لرأس مال يتم توجيهه إلى بيتكوين، فسيؤدي ذلك إلى زيادة ضغط البيع على بيتكوين. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي أن يكون هناك بعض التراجع في سعر بيتكوين حيث سيغلق هؤلاء المستثمرون صفقات بيتكوين المفتوحة حديثًا سعيًا وراء الدولار الأمريكي أو العملات الورقية الأخرى.

المخطط الأسبوعي لزوج تيثر مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

هناك مقابل

أحد المتغيرات التي تعقد نظرية خروج تيثر من الصين هو أنه في عام ٢٠٢٠، شهدت البورصات انخفاض احتياطيات تيثر الخاصة بها إلى مستويات منخفضة قياسية واحتفظ المزيد من المستثمرين بعملة بيتكوين الخاصة بهم في التخزين البارد حيث يتوقعون ارتفاع الأسعار في المستقبل.

من الممكن تمامًا أنه إذا تم نقل الأموال لغرض تهريب رأس المال، أن يكون قد تم بيعها في أي وقت من العام الماضي. ومن ثم، من المستحيل عمليًا استنتاج إذا ما كان بإمكان ذلك أن يفرض ضغط بيع على سوق بيتكوين على المدى القريب.

واستنادًا إلى الإطار الزمني الواسع لحركة الأموال مع تمثيل تيثر لجزءٍ كبير من الأموال، فمن غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على بيتكوين على المدى القصير.