الناس ينفقون ما يقرب من ٧ ملايين دولار على غاز إيثريوم ليوني سواب

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 02:56 صباحاً - تُظهر البيانات في وقت كتابة المقالة من إيث غاز ستيشن بورصة يوني سواب اللامركزية باعتبارها المكان الذي أنفق المستخدمون فيه معظم عملات إيثريوم (ETH) على مدفوعات الغاز على مدار الثلاثين يومًا الماضية. أطلق المشاركون في يوني سواب إجمالي ١٧٧٠٠ من إيثريوم كوقود لإرسال صفقاتهم - بما يعادل ٦,٩٩ ملايين دولار تم إنفاقها على الغاز خلال الشهر الماضي.

وجاءت تيثر (USDT) في المركز الثاني. حيث أنفق الناس ما مجموعه ٦,٣٩ ملايين دولار في إيثريوم كغاز للتعامل بالعملة المستقرة الشهيرة. واحتلت تشين لينك (LINK) المرتبة الثامنة.

أحدثت يوني سواب ثورة في عالم العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة، حيث انضم المشاركون في مجال العملات المشفرة إلى أحدث موجة من ضجة المضاربة. وقد انتشرت عمليات الاحتيال مؤخرًا في المجال، ولكن في شكل أصول مزيفة، مما يجعل المشاركة أكثر خطورة.

ساعدت يوني سواب على تحفيز التمويل اللامركزي (DeFi) ازدهار المجال في عام ٢٠٢٠ حتى الآن، مما أعطى المضاربين مكانًا لالتقاط الأصول المرتبطة بالقطاع. ارتفعت بعض أصول التمويل اللامركزي بشكل كبير كجزء من موسم مضاربة مشابه لتلك التي شهدناها في عام ٢٠١٧. كما ارتفعت أسعار غاز إيثريوم بالتزامن مع الإجراء.