يبدو أن التمويل اللامركزي قادم إلى أسواق التنبؤ

تسعى بلوت إكس إلى إنشاء أسواق تنبؤ قوية لمجال التمويل اللامركزي المزدهر من خلال اتباع نهج مختلف قليلًا عن أوغور وغيره من المشاريع المماثلة. حيث أخبر مؤسسها "إيش غويل" كوينتيليغراف أن شركته تتبع خطى يوني سواب:

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تخطط بلوت إكس بشكل أساسي للقيام بما فعلته يوني سواب للبورصات ولكن لأسواق التنبؤ.

وعلى عكس العديد من منافسيها، تنشئ بلوت إكس الأسواق تلقائيًا وتركز على التنبؤات قصيرة الأجل بدلًا من محاولة تغطية جميع الفترات. لكل زوج تداول يتم إضافته إلى المنصة، تقوم الخوارزمية تلقائيًا بإنشاء أزواج تداول كل ساعة إلى الأبد. ووفقًا لغويل، ينبغي أن يجعل هذا بلوت إكس أكثر سهولة في الاستخدام ويعزز التبني الجماعي.

حاليًا، يوجد المشروع في مرحلة اختبار ألفا والزوج الوحيد المتاح هو بيتكوين مقابل تيثر. ومن المتوقع إطلاق المشروع في سبتمبر. وقد سألنا غويل عما إذا كانت هناك أي خطط لإضافة سوق YFI أكثر ضجة، فأجاب أن هذا بالتأكيد احتمال لأن "البروتوكول قد تم تصميمه بطريقة يمكنك من خلالها تسوية أي تغذية حسابية للأسعار"؛ ومع ذلك، فإن هذا الأمر متروك للمجتمع الذي سيحكم المشروع.