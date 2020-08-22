الأصول المستندة إلى لايتكوين من غرايسكيل تشهد تقلبات فائقة

تام شمس - السبت 22 أغسطس 2020 12:56 صباحاً - يتم تداول أصل LTCN الخاص بغرايسكيل، والذي يضم أسهمًا مدرجة في البورصة، أعلى بكثير من سعر لايتكوين (LTC) - الأصل الأساسي.

وفي وقت كتابة المقالة، تم تداول لايتكوين بسعر ٦٠,٦٢ دولارًا، بينما تم تداول أسهم LTCN عند ٥٤,٠١ دولارًا. ويبدو أن السعرين متقاربين، على الرغم من أن كل سهم من LTCN يساوي ٠,٠٩٤ لايتكوين فقط، وفقًا لموقع غرايسكيل الإلكتروني.

حيث إن شراء ١٠,٦٤ LTCN يعادل تقريبًا ملكية ١ لايتكوين. ومع ذلك، بالأسعار الحالية، فإن شراء ١ لايتكوين بقيمة LTCN يكلف حوالي ٥٧٤ دولارًا - أي أكثر من ٥٠٠ دولارًا فوق سعر ١ لايتكوين الذي يتم شراؤه في أسواق العملات المشفرة. وقد حقق ٢٠ أغسطس ارتفاعًا أعلى، حيث كان سعر كل سهم من LTCN يبلغ ٩٩ دولارًا.

في يوليو ٢٠٢٠، أعلنت غرايسكيل عن أسهمها في LTCN لعرض أسعار التداول العامة خارج البورصات، مع الترويج بحصولها على الموافقة التنظيمية من هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA). أتاحت غرايسكيل LTCN في الأصل في مارس ٢٠١٨، ولكن فقط للمشاركين المعتمدين.

وغالبًا ما يحتفظ منتج تداول بيتكوين (BTC) الذي تم اختباره على مدار الوقت من غرايسكيل، والذي يُطلق عليه اسم GBTC، بارتفاع ملحوظ على أصله الفوري الأساسي، ولكنه ليس مرتفعًا بشكل غير عادي كما هو واضح في LTCN.