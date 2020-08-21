تيثر قد تمكّن هروب رأس المال من الصين

تام شمس - الجمعة 21 أغسطس 2020 02:52 مساءً - يمكن أن تلعب العملات المشفرة - وتيثر (USDT) على وجه الخصوص - دورًا رئيسيًا في هروب رأس المال الأخير من الصين، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة تحليل بلوكتشين "تشيناليسيس".

ويشير التقرير إلى أن أكثر من ٤٤٪ من معاملات العملات المشفرة في شرق آسيا تتم مع أطراف مقابلة داخل المنطقة، مما يجعلها "أقرب ما لدينا إلى سوق مكتفية ذاتيًا" في الصناعة.

ومع ذلك، على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بدأت حصة شرق آسيا النسبية من نشاط العملات المشفرة العالمي في الانخفاض، حيث غادرت الصين أكثر من ٥٠ مليار دولار من العملات المشفرة. حيث قال مدير أبحاث التدرج الرمادي فيليب بونيلو:

"يبدو أن المستخدمين في العديد من المناطق يستخدمون العملات المستقرة للوصول إلى الدولار الأمريكي لكشوف المرتبات عبر الحدود والتحويلات وهروب رأس المال من العملات المحلية."

ومنذ حظر بكين عام ٢٠١٧ للتحويلات المباشرة لليوان للعملات المشفرة، كانت عملة تيثر المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بمثابة بديل شائع للمتداولين في السوق الصينية.

ومقارنةً بالمناطق الأخرى، تمتلك شرق آسيا أقل حصة من حجم السلسلة المخصصة لعملة بيتكوين (BTC)، بنسبة ٥١٪ من التحويلات حسب الحجم. بينما يتكون الباقي من عملات مستقرة، ٩٣٪ منها تكون في تيثر.

بينما يُحظر تداول اليوان مقابل الدولار الأمريكي، بالمعنى الدقيق للكلمة، يواصل وسطاء التداول المباشر خارج البورصات بيع العملة المستقرة لتمكين المتداولين من تأمين مكاسبهم من تداولات العملات المشفرة دون القلق بشأن تقلب الأسعار. وفي يونيو من هذا العام، تجاوزت تيثر عملة بيتكوين لتصبح الأصل الرقمي الأكثر تلقيًا من قبل عناوين شرق آسيا.

ففي سوق شرق آسيا، تم نقل أكثر من ١٨ مليار دولار من تيثر إلى عناوين في ولايات قضائية أجنبية خلال العام الماضي. ويبقى من الصعب تحديد مقدار هذا الذي يعكس هروب رأس المال بشكل قاطع.

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كما يدعي المحللون أن التقييم المتقلب لليوان خلال هذا العام والتوترات وسط الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تحفز المستثمرين المحليين على التهرب من ضوابط رأس المال. حيث تمنع بكين المواطنين من نقل ما يعادل ٥٠ ألف دولار إلى خارج البلاد كل عام.

في غضون ذلك، شنت الحكومة إجراءات صارمة على طرق نقل رأس المال إلى الخارج عبر الاستثمارات العقارية الأجنبية والأصول الأخرى، تاركة العملة المشفرة كبديل محتمل.

تشمل العوامل المساهمة الأخرى عدم اليقين بشأن كيفية تأثير العملة المشفرة الوطنية القادمة في بكين على سوق الأصول الرقمية الخاصة. وتشير تشيناليسيس إلى أن هذا قد يدفع مجتمع العملات المشفرة في الصين إلى "نقل أجزاء من ممتلكاتهم إلى الخارج".

حيث قال الشريك المؤسس لشركة بريميتيف فنتشز والخبير الإقليمي دوفي وان إنه عندما يتعلق الأمر بنهج بكين في التقنيات الجديدة، فإن "الكلام الخفي مهم":

"من المهم أن [الرئيس] شي قد تحدث عن" بلوكتشين "وليس" بيتكوين". فهذا يعني أن اليوان الرقمي سيكون العملة المشفرة الرسمية الوحيدة التي تخضع لعقوبات الدولة ويخفف من رؤية العملات المشفرة كأصل خاص."

لطالما كانت سياسة الدولة الصينية تجاه العملات المشفرة تشكّل ماهية الأصول التي يستخدمها المتداولون ولماذا.

في تعليقٍ في وقت سابق من هذا الشهر، زعم المذيع الأمريكي ماكس كيزر أيضًا أن التوترات الجيوسياسية كانت تحفز هروب رؤوس الأموال من آسيا - على الرغم من أنه سلط الضوء على عملة بيتكوين، بدلًا من العملات المستقرة مثل تيثر. حيث قال إن "هروب رأس المال من آسيا يأخذ قطار بيتكوين السريع"، مع ارتفاع الأصل ليصل إلى ١٢٠٠٠ دولار.